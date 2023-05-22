В Белгородской области введён план "Эдельвейс" из-за украинской ДРГ
В Белгородской области, на территорию которой сегодня пытались прорваться украинские диверсанты, введён план "Эдельвейс". Он предполагает сбор всего личного состава МВД для пресечения преступлений террористического характера. Об этом сообщает SHOT.
О том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, российские силы принимают меры по ликвидации ДРГ. Также Гладков заявлял о массированной информационной атаке Украины на фоне этих новостей. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области. В Кремле считают, что цель сегодняшней провокации украинских диверсантов — отвлечь внимание от потери Киевом города Артёмовска (украинское название — Бахмут).