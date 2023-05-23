Родителям объяснили, как правильно говорить с ребёнком про алкоголь на выпускном

"Во избежание неприятных ситуаций, спокойно поговорите с подростком. Разговаривайте с ним на равных, объясняя свою точку зрения на этот счёт. Если в семье принято придерживаться здорового образа жизни – никаких проблем не возникнет", — пояснил он.

По его словам, даже прилежные ученики могут поддаться соблазну или уговорам приятелей. Холдин уверен, что в идеале нужно на протяжении всех школьных лет прививать детям привычку вести спортивный образ жизни, а также объяснять, что алкоголь разрушает организм. Родителям следует выстроить дружеские отношения с ребёнком, чтобы он доверял мнению взрослого и мог всегда поделиться переживаниями.