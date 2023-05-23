Родителям объяснили, как правильно говорить с ребёнком про алкоголь на выпускном
Главный нарколог Подмосковья Холдин призвал не пить алкоголь на последнем звонке
Школьный выпускной может обернуться трагедией, если подростки будут злоупотреблять алкоголем, поэтому родители должны заранее поговорить с ребёнком на эту тему. Таким мнением поделился главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
"Во избежание неприятных ситуаций, спокойно поговорите с подростком. Разговаривайте с ним на равных, объясняя свою точку зрения на этот счёт. Если в семье принято придерживаться здорового образа жизни – никаких проблем не возникнет", — пояснил он.
По его словам, даже прилежные ученики могут поддаться соблазну или уговорам приятелей. Холдин уверен, что в идеале нужно на протяжении всех школьных лет прививать детям привычку вести спортивный образ жизни, а также объяснять, что алкоголь разрушает организм. Родителям следует выстроить дружеские отношения с ребёнком, чтобы он доверял мнению взрослого и мог всегда поделиться переживаниями.
Напомним, сегодня во время торжественной линейки школьник ножом порезал горло своей однокласснице, пронеся в школу оружие в носке. Один из очевидцев успел оттащить его от девушки. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. При этом в школе говорят, что видели его с ножом уже не в первый раз.
ТАСС / Александр Демьянчук