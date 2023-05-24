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24 мая, 12:02

Терапевт рассказала, где можно заразиться аденовирусом, который перенёс Лукашенко

Врач Исаева: Аденовирус обычно протекает легко, но может быть кашель и лихорадка

Аденовирус, которым болел глава Белоруссии Александр Лукашенко, — устойчивый вирус, легко передающийся между людьми. Обычно он протекает бессимптомно, но может сопровождаться кашлем, диареей, лихорадкой. Подробнее об этом рассказала в беседе с Лайфом терапевт Камила Исаева.

Терапевт Камила Исаева. Фото предоставлено Лайфу

Терапевт Камила Исаева. Фото предоставлено Лайфу

По словам специалиста, аденовирусы распространены по всему миру, повышение уровня заболеваемости приходится на конец зимы и раннюю весну. Вспышки также бывают летом из-за грязной воды в плавательных бассейнах, что обычно приводит к конъюнктивиту. Инкубационный период может длиться от двух до 14 дней.

Вирус передаётся при контакте с носоглоточными выделениями, испражнениями инфицированного человека, заражённым предметом или пищей или чем-то грязным, например полотенцем. Заразиться можно и воздушно-капельным путём, через воду. Человек заболеть может в яслях, школах, детских садах, казармах, бассейнах, а также в закрытых и плохо проветриваемых помещениях. Исаева объяснила, что бессимптомное выделение инфекции из дыхательных путей или ЖКТ может продолжаться от месяца до нескольких лет.

"Аденовирусные инфекции обычно протекают легко и могут протекать бессимптомно. Что характерно: кашель, умеренная лихорадка, отит, конъюнктивит, кератоконъюнктивит или повреждение роговицы, гастроэнтерит с диареей, рвотой, болями в животе, назофарингит, стенокардия, бронхиолит у ребёнка", — рассказала терапевт.

В основном, продолжила она, лечение аденовирусных инфекций симптоматическое и включает в себя борьбу с температурой, кашлем, диареей. Но в большинстве случаев болезнь проходит спонтанно. И тем не менее Исаева назвала продукты, которые помогут организму в борьбе с вирусом. Так, эхинацея способна подавить провоспалительные реакции эпителиальных клеток при инфекциях, чеснок полезен при хроническом кашле и инфекционных заболеваниях, корень солодки проявляет противовирусную и противомикробную активность, а имбирь подавляет рост бактерий.

К противовирусным также относится бузина (антиоксидантное, стимулятор иммунитета), листья розмарина, мята перечная (имеет ещё антимикробные, отхаркивающие и противоотёчные свойства). Вместе с тем врач отметила орегано — антимикробный и антиоксидантный натуральный продукт, а также шалфей, обладающий противовирусной активностью. Последний используется против респираторных инфекций.

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Напомним, на Параде Победы в Москве Лукашенко выглядел болезненно, а после его окончания не остался на неформальный завтрак в Кремле. Депутат Госдумы Константин Затулин подтвердил, что белорусский лидер болен, однако в этом "ничего такого сверхъестественного нет". 15 мая он появился на публике после перерыва — посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Лайф публиковал видео с места, и там Лукашенко ещё выглядел больным. Накануне белорусский президент поставил точку в слухах о состоянии фразой "Умирать не собираюсь, ребята!".

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Сайт президента Белоруссии

Ольга Годуненко
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