Терапевт рассказала, где можно заразиться аденовирусом, который перенёс Лукашенко

Аденовирус, которым болел глава Белоруссии Александр Лукашенко, — устойчивый вирус, легко передающийся между людьми. Обычно он протекает бессимптомно, но может сопровождаться кашлем, диареей, лихорадкой. Подробнее об этом рассказала в беседе с Лайфом терапевт Камила Исаева.

Терапевт Камила Исаева. Фото предоставлено Лайфу

По словам специалиста, аденовирусы распространены по всему миру, повышение уровня заболеваемости приходится на конец зимы и раннюю весну. Вспышки также бывают летом из-за грязной воды в плавательных бассейнах, что обычно приводит к конъюнктивиту. Инкубационный период может длиться от двух до 14 дней.

Вирус передаётся при контакте с носоглоточными выделениями, испражнениями инфицированного человека, заражённым предметом или пищей или чем-то грязным, например полотенцем. Заразиться можно и воздушно-капельным путём, через воду. Человек заболеть может в яслях, школах, детских садах, казармах, бассейнах, а также в закрытых и плохо проветриваемых помещениях. Исаева объяснила, что бессимптомное выделение инфекции из дыхательных путей или ЖКТ может продолжаться от месяца до нескольких лет.

"Аденовирусные инфекции обычно протекают легко и могут протекать бессимптомно. Что характерно: кашель, умеренная лихорадка, отит, конъюнктивит, кератоконъюнктивит или повреждение роговицы, гастроэнтерит с диареей, рвотой, болями в животе, назофарингит, стенокардия, бронхиолит у ребёнка", — рассказала терапевт.

В основном, продолжила она, лечение аденовирусных инфекций симптоматическое и включает в себя борьбу с температурой, кашлем, диареей. Но в большинстве случаев болезнь проходит спонтанно. И тем не менее Исаева назвала продукты, которые помогут организму в борьбе с вирусом. Так, эхинацея способна подавить провоспалительные реакции эпителиальных клеток при инфекциях, чеснок полезен при хроническом кашле и инфекционных заболеваниях, корень солодки проявляет противовирусную и противомикробную активность, а имбирь подавляет рост бактерий.