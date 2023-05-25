Умер один пострадавший при взрыве в центре Луганска
Пасечник: Скончался пострадавший при взрыве в центре Луганска 27-летний парень
В Луганске умер 27-летний молодой человек, который получил тяжёлые ранения при взрыве в центре города. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Тяжёлое состояние не позволяло организовать транспортировку в федеральные клиники. Луганские медики сделали всё возможное, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", — написал он в телеграм-канале.
Пасечник выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, 15 мая произошёл взрыв в центре Луганска. Это случилось в барбершопе, в результате чего пострадало по меньшей мере пять человек. В числе раненых был врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, он попал в реанимацию.
Telegram / Владимир Рогов