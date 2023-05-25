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25 мая, 15:49

Умер один пострадавший при взрыве в центре Луганска

Пасечник: Скончался пострадавший при взрыве в центре Луганска 27-летний парень

В Луганске умер 27-летний молодой человек, который получил тяжёлые ранения при взрыве в центре города. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Тяжёлое состояние не позволяло организовать транспортировку в федеральные клиники. Луганские медики сделали всё возможное, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", — написал он в телеграм-канале.

Пасечник выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Глава МВД ЛНР Корнет, пострадавший при взрыве в Луганске, пришёл в себя

Глава МВД ЛНР Корнет, пострадавший при взрыве в Луганске, пришёл в себя

Напомним, 15 мая произошёл взрыв в центре Луганска. Это случилось в барбершопе, в результате чего пострадало по меньшей мере пять человек. В числе раненых был врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, он попал в реанимацию.

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Telegram / Владимир Рогов

Никита Осипов
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