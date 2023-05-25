Жулин рассказал, как тяжело жена Костомарова переживала фейки о муже

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову готовы помочь даже президент РФ Владимир Путин и глава Минспорта Олег Матыцин.

"Есть Оксана (жена Костомарова), дети, много людей, готовых помочь, Матыцин к примеру. Да и Путин тоже, я уверен. Рома не пропадёт, всё будет хорошо", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Жулин добавил, что жена фигуриста Оксана Домнина устала от фейковых новостей в СМИ о муже. Она тяжело переживала публикации подобного рода. По его словам, некоторые медсёстры рассказывали журналистам за деньги подробности о состоянии спортсмена.