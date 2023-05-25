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25 мая, 17:18

Жулин рассказал, как тяжело жена Костомарова переживала фейки о муже

Жулин: Костомарову готовы помочь даже Путин и Матыцин

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову готовы помочь даже президент РФ Владимир Путин и глава Минспорта Олег Матыцин.

"Есть Оксана (жена Костомарова), дети, много людей, готовых помочь, Матыцин к примеру. Да и Путин тоже, я уверен. Рома не пропадёт, всё будет хорошо", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Жулин добавил, что жена фигуриста Оксана Домнина устала от фейковых новостей в СМИ о муже. Она тяжело переживала публикации подобного рода. По его словам, некоторые медсёстры рассказывали журналистам за деньги подробности о состоянии спортсмена.

"Представляю, каково ей это читать, каково матери. Это ужас просто. Вы, журналисты, — хорошие люди, но иногда сильно перегибаете палку ради сиюминутной выгоды", — сказал Жулин.

Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы

Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы

Ранее Лайф писал о том, что российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не удаётся вывести из состояния депрессии. Его госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. Только 8 мая Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Илья Суриков
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