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26 мая, 05:27

Кондратьев призвал граждан сохранять спокойствие после взрыва в центре Краснодара

Губернатор Кондратьев сообщил, что в Краснодаре выясняют причину взрыва в городе

Правоохранители и сотрудники экстренных служб выясняют причины взрыва в центре Краснодара, который произошёл рано утром 26 мая. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сейчас на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет", — написал он.

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Кондратьев призвал жителей Краснодарского края сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Он подчеркнул, что по его поручению в настоящий момент на месте ЧП находится мэр Краснодара Евгений Наумов.

Напомним, утром жители Краснодара сообщили о взрывах, которые раздаются в городе. Они утверждали, что видели в небе некий объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. По словам очевидцев, в четыре часа утра сработала система ПВО. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о повреждении жилого дома в ходе взрыва в городе. Он опубликовал фото последствий.

Жительница Краснодара рассказала о моменте взрыва в центре города

Жительница Краснодара рассказала о моменте взрыва в центре города

Обложка ©

VK / Евгений Наумов

Светлана Оперук
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