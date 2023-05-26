Кондратьев призвал граждан сохранять спокойствие после взрыва в центре Краснодара
Губернатор Кондратьев сообщил, что в Краснодаре выясняют причину взрыва в городе
Правоохранители и сотрудники экстренных служб выясняют причины взрыва в центре Краснодара, который произошёл рано утром 26 мая. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Сейчас на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет", — написал он.
Кондратьев призвал жителей Краснодарского края сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Он подчеркнул, что по его поручению в настоящий момент на месте ЧП находится мэр Краснодара Евгений Наумов.
Напомним, утром жители Краснодара сообщили о взрывах, которые раздаются в городе. Они утверждали, что видели в небе некий объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. По словам очевидцев, в четыре часа утра сработала система ПВО. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о повреждении жилого дома в ходе взрыва в городе. Он опубликовал фото последствий.
VK / Евгений Наумов