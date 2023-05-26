Кондратьев призвал граждан сохранять спокойствие после взрыва в центре Краснодара

Правоохранители и сотрудники экстренных служб выясняют причины взрыва в центре Краснодара, который произошёл рано утром 26 мая. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сейчас на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет", — написал он.