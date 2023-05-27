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27 мая, 11:32

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область, пишут СМИ

Mash: Украинские диверсанты попытались прорваться в село Сушаны Брянской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, также была попытка прорыва около села Бровничи, сейчас там идут бои. Объявлен сигнал "Эдельвейс", который означает общий сбор для силовиков. Мирные жители укрываются в подвалах, на улице слышны выстрелы.

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Напомним, что в марте украинские диверсанты уже атаковали село Сушаны. Тогда там пострадал местный житель. Кроме того, ДРГ напали на село Любечане, где обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранение, но при этом спас двух первоклассниц, уведя их в безопасное место. Президент России Владимир Путин наградил мальчика Федю медалью за отвагу.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Никита Никонов
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