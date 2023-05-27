Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область, пишут СМИ

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, также была попытка прорыва около села Бровничи, сейчас там идут бои. Объявлен сигнал "Эдельвейс", который означает общий сбор для силовиков. Мирные жители укрываются в подвалах, на улице слышны выстрелы.