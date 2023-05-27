В атаке украинской ДРГ на Белгородскую область усмотрели тревожный звонок для США
Политолог Ливен: Атака ДРГ в Белгородской области — тревожный сигнал для США
Атака украинских диверсантов на Белгородскую область является тревожным сигналом для президента США Джо Байдена, если будет доказано вовлечение Вашингтона в данные боевые действия. Об этом предупредил политолог, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен.
"Если предположить, что подход США не изменился, то рейд в Белгороде может свидетельствовать о том, в какой степени Киев считает себя вправе игнорировать мнение США, продолжая получать огромную помощь", — заявил он в статье для журнала Responsible Statecraft.
Говоря об игнорировании мнения США, политолог имел в виду множественные заявления Белого дома о недопустимости применения Киевом западной техники для атак на российские территории. Однако на данный момент известно, что украинскими диверсантами применялись американские бронемашины для нападения на Белгородскую область.
Осложняет ситуацию решение поставить Киеву истребители F-16, а также заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о причастности Украины к покушениям и диверсиям в России. Эти события могут привести к серьёзной эскалации конфликта из-за неспособности Вашингтона контролировать действия киевских властей, подчеркнул Ливен.
Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей. Также сообщалось об одном погибшем, причём его супруга тоже находится с ранениями в больнице.
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