Атака украинских диверсантов на Белгородскую область является тревожным сигналом для президента США Джо Байдена, если будет доказано вовлечение Вашингтона в данные боевые действия. Об этом предупредил политолог, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен.

"Если предположить, что подход США не изменился, то рейд в Белгороде может свидетельствовать о том, в какой степени Киев считает себя вправе игнорировать мнение США, продолжая получать огромную помощь", — заявил он в статье для журнала Responsible Statecraft.

Говоря об игнорировании мнения США, политолог имел в виду множественные заявления Белого дома о недопустимости применения Киевом западной техники для атак на российские территории. Однако на данный момент известно, что украинскими диверсантами применялись американские бронемашины для нападения на Белгородскую область.