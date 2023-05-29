Песков: Стратегическая стабильность требует отношений, которых сейчас нет

Вопрос стратегической стабильности и контроля за вооружениями требует отношений с целым рядом государств, которых сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что эту проблему необходимо срочно решить.

"В области контроля за вооружениями, стратстабильности сейчас, конечно, образуется большой вакуум, который срочно нужно, по идее, заполнять новыми актами международного права, которые бы регулировали эту ситуацию. Это в интересах фактически всего мира, но для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения с целым рядом государств, которые в настоящий момент у нас отсутствуют", — сказал он.