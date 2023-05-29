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29 мая, 11:28

Политолог: Монтаж речи американского сенатора не доказывает отсутствие русофобии в его словах

Олег Макаренко: Монтаж речи Грэма нужен, чтобы помочь Киеву в медиапространстве

Монтаж высказываний американского сенатора Линдси Грэма не исключает вероятности того, что он действительно делал русофобские заявления на встрече с президентом Украины в Киеве, рассказал доцент МПГУ Олег Макаренко в беседе с радио Sputnik.

Макаренко объяснил, что никакие версии не стоит сбрасывать со счетов, ведь американским политикам свойственна значительная вольность в выражениях. Конгрессменам и сенаторам не грозят никакие последствия за выражение частного мнения.

Эксперт обратил внимание, что важным является другой вопрос: каких целей пытается добиться Офис президента Украины с помощью этого монтажа? Скорее всего, считает Олег Макаренко, они надеются таким образом улучшить свои позиции в информационном пространстве. Это своего рода заявление: убийство россиян поддерживает не только Украина, но и Америка. "Заграница нам поможет", — сделал эксперт отсылку на Остапа Бендера.

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Напомним, ранее в Сети появилось видео, где американский сенатор Линдси Грэм произносит фразу "Русские умирают. <...> Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно". После этого появились заявления о том, что политик сказал не это и запись была намеренно смонтирована в Киеве. Спустя некоторое время последовал ряд официальных реакций: МВД РФ объявило Грэма в розыск, а МИД назвал попытки оправдать сенатора позорными и нелепыми.

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Getty Images / Kevin Dietsch

Юрий Лысенко
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