Политолог: Монтаж речи американского сенатора не доказывает отсутствие русофобии в его словах

Монтаж высказываний американского сенатора Линдси Грэма не исключает вероятности того, что он действительно делал русофобские заявления на встрече с президентом Украины в Киеве, рассказал доцент МПГУ Олег Макаренко в беседе с радио Sputnik.

Макаренко объяснил, что никакие версии не стоит сбрасывать со счетов, ведь американским политикам свойственна значительная вольность в выражениях. Конгрессменам и сенаторам не грозят никакие последствия за выражение частного мнения.