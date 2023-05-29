В Совфеде объяснили, зачем сенатора-русофоба Грэма объявили в розыск

Статьи Уголовного кодекса РФ должны работать вне зависимости от места жительства человека, подозреваемого в преступлении. Так зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью радио Sputnik объяснил решение МВД объявить в розыск американского сенатора Линдси Грэма после его слов о смерти россиян.

"Есть статья [УК РФ], которая говорит о том, что не зависит от того, гражданин это или негражданин РФ, живёт он в России или не живёт, совершил он свои преступные деяния на нашей территории или нет, он подлежит уголовному наказанию (речь идёт о преступлениях против интересов РФ или гражданина РФ. — Прим. Лайфа), — заявил Климов.

Сенатор отметил, что решение выносит суд, заседание которого по закону может быть проведено даже в отсутствие обвиняемого. При этом он напомнил, что Грэм уже не в первый раз позволяет себе делать русофобские заявления.