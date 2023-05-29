В Совфеде объяснили, зачем сенатора-русофоба Грэма объявили в розыск
Климов — о розыске Грэма: УК должен работать независимо от места жительства
Статьи Уголовного кодекса РФ должны работать вне зависимости от места жительства человека, подозреваемого в преступлении. Так зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью радио Sputnik объяснил решение МВД объявить в розыск американского сенатора Линдси Грэма после его слов о смерти россиян.
"Есть статья [УК РФ], которая говорит о том, что не зависит от того, гражданин это или негражданин РФ, живёт он в России или не живёт, совершил он свои преступные деяния на нашей территории или нет, он подлежит уголовному наказанию (речь идёт о преступлениях против интересов РФ или гражданина РФ. — Прим. Лайфа), — заявил Климов.
Сенатор отметил, что решение выносит суд, заседание которого по закону может быть проведено даже в отсутствие обвиняемого. При этом он напомнил, что Грэм уже не в первый раз позволяет себе делать русофобские заявления.
"Этот деятель ещё лет семь назад говорил тем, кто воевал против народа Донбасса в рамках тогдашней гражданской войны на Юго-Востоке Украины, примерно то, что они с американцами в одних окопах: вот эти бандформирования, нацики", — указал сенатор.
Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором американский сенатор Линдси Грэм говорит: "Русские умирают. <...> Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно". Агентство Reuters после этого поспешило оправдать политика и заявило, что запись была якобы намеренно смонтирована Киевом. В Министерстве иностранных дел назвали нелепыми и позорными все оправдания о "невиновности" Грэма, а МВД РФ объявило его в розыск.
ТАСС / Сергей Савостьянов, © Getty Images / Bill Clark