В Госдуме предложили для защиты от дронов позаимствовать практику времён ВОВ

Атака дронов на спящую Москву — это месть Киева за ракетные удары по украинским военным аэродромам, и на Украине её анонсировали ещё вчера. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Зеленский, Кличко, Буданов — в таком порядке нужно определить цели для наших разведгрупп, которые наконец должны активизироваться на Украине. К людям, отдающим приказы на убийство нашего мирного населения, не должно быть ни пощады, ни жалости — в том, что эти мрази ни перед чем не остановятся, нет сомнений", — заявил парламентарий.

Журавлёв призывает к активным действиям, потому что уже завтра, по его словам, "беспилотников может быть не тридцать, а триста", а запас ресурсов у противника, благодаря западным спонсорам, есть немалый.