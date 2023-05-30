В Госдуме предложили для защиты от дронов позаимствовать практику времён ВОВ
Депутат Журавлёв: В ответе за атаку дронов на Москву лично Зеленский, Кличко и Буданов
Атака дронов на спящую Москву — это месть Киева за ракетные удары по украинским военным аэродромам, и на Украине её анонсировали ещё вчера. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
"Зеленский, Кличко, Буданов — в таком порядке нужно определить цели для наших разведгрупп, которые наконец должны активизироваться на Украине. К людям, отдающим приказы на убийство нашего мирного населения, не должно быть ни пощады, ни жалости — в том, что эти мрази ни перед чем не остановятся, нет сомнений", — заявил парламентарий.
Журавлёв призывает к активным действиям, потому что уже завтра, по его словам, "беспилотников может быть не тридцать, а триста", а запас ресурсов у противника, благодаря западным спонсорам, есть немалый.
"А может, следует вернуться к практике МПВО — местной системы противовоздушной обороны, которая эффективно действовала в Великую Отечественную? Суть в том, что общее руководство осуществляли городские власти, а к мероприятиям привлекали ещё и население, хотя бы для наблюдения", — рассуждает он.
Напомним, что рано утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали как минимум два десятка беспилотников. Один из них врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка, которую он нёс, не сдетонировала. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на Атласной улице в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его.