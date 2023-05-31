Российский посол обвинил США в игнорировании атаки беспилотников на Москву
Посол России Антонов: Америка игнорирует атаки беспилотников на Москву
Америка никак не реагирует на атаки беспилотников на Москву, таким образом позволяя Украине продолжать конфликт с Россией. Об этом в беседе с журналистами сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с жёлто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооружёнными силами", — подчеркнул Антонов.
По словам Антонова, нет никого, кто бы поверил в высказывания администрации США, что та якобы не поддерживает украинские удары по территории РФ. Дипломат также подчеркнул, что Штаты намеренно включаются в конфликт, и обратил внимание на то, что столкновение России и НАТО — это "давняя мечта национал-радикалов" на Украине.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
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