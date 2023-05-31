Америка никак не реагирует на атаки беспилотников на Москву , таким образом позволяя Украине продолжать конфликт с Россией. Об этом в беседе с журналистами сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с жёлто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооружёнными силами", — подчеркнул Антонов.

По словам Антонова, нет никого, кто бы поверил в высказывания администрации США, что та якобы не поддерживает украинские удары по территории РФ. Дипломат также подчеркнул, что Штаты намеренно включаются в конфликт, и обратил внимание на то, что столкновение России и НАТО — это "давняя мечта национал-радикалов" на Украине.