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31 мая, 09:38

СБУ задержала ещё трёх человек за публикацию видео с ЗРК Patriot в Киеве

Служба безопасности Украины задержала в Киеве блогеров, которые выложили в Сеть видео работы ЗРК Patriot, отбивавшегося от атаки и впоследствии уничтоженного. Об этом сообщает издание "Страна".

Задержанными оказались три девушки в возрасте от 32 до 35 лет. C ними работают сотрудники правоохранительных органов, им грозит до восьми лет лишения свободы.

  • Задержание и обыски у подозреваемых. Фото © Telegram / Политика страны
    Задержание и обыски у подозреваемых. Фото © Telegram / Политика страны
  • Задержание и обыски у подозреваемых. Фото © Telegram / Политика страны
    Задержание и обыски у подозреваемых. Фото © Telegram / Политика страны
  • Задержание и обыски у подозреваемых. Фото © Telegram / Политика страны
    Задержание и обыски у подозреваемых. Фото © Telegram / Политика страны

Задержание и обыски у подозреваемых. Фото © Telegram / Политика страны

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Ранее Лайф сообщал о шести задержанных, которые также выложили видео с работой уничтоженного Patriot. Им тоже грозит до восьми лет заключения. Кстати, в их числе есть и экс-супруга осуждённого за торговлю кокаином бизнесмена Юрия Чернецкого — певица Инна Воронова.

Украинцы затравили жену "киевского Эскобара", которая показала видео работы Patriot, уничтоженного ВС РФ

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Напомним, 16 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударом "Кинжала" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об уникальности этих гиперзвуковых ракет. По данным СМИ, уничтожить ЗРК получилось благодаря воздушной засаде.

Обложка ©

Flickr / soldiersmediacenter

Наталья Исакова
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