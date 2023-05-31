СБУ задержала ещё трёх человек за публикацию видео с ЗРК Patriot в Киеве
Служба безопасности Украины задержала в Киеве блогеров, которые выложили в Сеть видео работы ЗРК Patriot, отбивавшегося от атаки и впоследствии уничтоженного. Об этом сообщает издание "Страна".
Задержанными оказались три девушки в возрасте от 32 до 35 лет. C ними работают сотрудники правоохранительных органов, им грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее Лайф сообщал о шести задержанных, которые также выложили видео с работой уничтоженного Patriot. Им тоже грозит до восьми лет заключения. Кстати, в их числе есть и экс-супруга осуждённого за торговлю кокаином бизнесмена Юрия Чернецкого — певица Инна Воронова.
Украинцы затравили жену "киевского Эскобара", которая показала видео работы Patriot, уничтоженного ВС РФ
Напомним, 16 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударом "Кинжала" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об уникальности этих гиперзвуковых ракет. По данным СМИ, уничтожить ЗРК получилось благодаря воздушной засаде.
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