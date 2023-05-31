СБУ задержала ещё трёх человек за публикацию видео с ЗРК Patriot в Киеве

Служба безопасности Украины задержала в Киеве блогеров, которые выложили в Сеть видео работы ЗРК Patriot, отбивавшегося от атаки и впоследствии уничтоженного. Об этом сообщает издание "Страна".

Задержанными оказались три девушки в возрасте от 32 до 35 лет. C ними работают сотрудники правоохранительных органов, им грозит до восьми лет лишения свободы.