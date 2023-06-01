Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

Законопроект о повышении потолка госдолга принят Палатой представителей Конгресса США, следует из трансляции телеканала Guardian News. Документ был внесён на рассмотрение для предотвращения дефолта в стране.

За принятие законопроекта проголосовало 314 конгрессменов, против высказалось 117. Теперь документ должен одобрить Сенат, после чего он отправится на подпись к американскому лидеру Джо Байдену.