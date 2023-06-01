Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Законопроект о повышении потолка госдолга принят Палатой представителей Конгресса США, следует из трансляции телеканала Guardian News. Документ был внесён на рассмотрение для предотвращения дефолта в стране.
За принятие законопроекта проголосовало 314 конгрессменов, против высказалось 117. Теперь документ должен одобрить Сенат, после чего он отправится на подпись к американскому лидеру Джо Байдену.
О серьёзных экономических проблемах США стало известно в начале мая, когда Минфин предупредил о неспособности обслуживать госдолг уже через месяц. По подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, Штаты не дотянут до 15 июня без решения данного вопроса. При этом президент США Джо Байден смотрит на ситуацию о вопросе повышения госдолга с оптимизмом, несмотря на то что на мировой арене относятся к этой ситуации совсем иначе. Так, премьер Австралии Энтони Альбанезе сообщил об отмене саммита QUAD из-за ситуации с госдолгом США.
Unsplash