Адвокат назвал способы возместить ущерб от нападения собаки

В последнее время участились случаи нападения животных на людей. Вопиющие события произошли в Тюмени, когда стаффорд чуть не загрыз девушку, в Приморье, где бультерьер вгрызся в лицо ребёнку, а также в Санкт-Петербурге. Сложно измерить только деньгами и посчитать, во что выльется такая встреча пострадавшим. При этом затраты на лечение и психологическое восстановление можно восполнить, рассказал адвокат Вадим Курганов.

Он напомнил, что агрессивные псы нападают не только на людей, но и на маленьких собак, которые гуляют с владельцами. К тому же нападения зачастую происходят на глазах у хозяев животных.

"Собака с точки зрения закона — это вещь, которая принадлежит человеку. Поэтому, если другая собака причинила вред, ущерб и вы потратили денежные суммы на восстановление здоровья своего имущества (собаки), их можно предъявить для взыскания к хозяину другой собаки", — рассказал Курганов kp.ru.

Для возврата потраченных средств нужно собрать документы, подтверждающие услуги ветеринара и стоимость лекарств. Причём назначение должно совпадать с купленными препаратами, обозначенными в чеке. После этого можно обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании суммы материального ущерба к хозяину собаки. Если животное было бездомным — по такой же схеме подаются материалы на администрацию города или муниципалитета, объяснил юрист.

Что касается нападения на человека — согласно Гражданскому кодексу России, заверил адвокат, пострадавший вправе рассчитывать на возмещение не только материального ущерба, но и морального. Такие действия особенно актуальны, когда после нападения собаки вы подали заявление в полицию, а ответа так и нет, добавляет издание.