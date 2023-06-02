Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Законопроект о госдолге США набрал достаточно голосов для одобрения Сенатом
Законопроект о повышении потолка государственного долга получил достаточно голосов для его одобрения Сенатом Конгресса США, следует из трансляции телеканала Guardian News. Данный документ был внесён на рассмотрение для предотвращения дефолта в стране.
Заседание ещё идёт, а голосование пока продолжается. Однако уже более 60 сенаторов высказались за поддержку инициативы. Этого достаточно для принятия законопроекта.
О серьёзных экономических проблемах США стало известно в начале мая, когда Минфин предупредил о неспособности обслуживать госдолг уже через месяц. По подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, Штаты не дотянут до 15 июня без решения данного вопроса. При этом президент США Джо Байден смотрит на ситуацию о вопросе повышения госдолга с оптимизмом, несмотря на то что на мировой арене относятся к этой ситуации совсем иначе. Так, премьер Австралии Энтони Альбанезе сообщил об отмене саммита QUAD из-за ситуации с госдолгом США.
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