Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

Законопроект о повышении потолка государственного долга получил достаточно голосов для его одобрения Сенатом Конгресса США, следует из трансляции телеканала Guardian News. Данный документ был внесён на рассмотрение для предотвращения дефолта в стране.

Заседание ещё идёт, а голосование пока продолжается. Однако уже более 60 сенаторов высказались за поддержку инициативы. Этого достаточно для принятия законопроекта.