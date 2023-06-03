ESPN удалил пост с цитатой Месси об уходе из ПСЖ

Телеканал ESPN Futbol Argentina удалил пост в "Твиттере" с цитатой нападающего Лионеля Месси, где он объявляет об уходе из ПСЖ.

Причины этого не называются. Также свою публикацию удалил итальянский инсайдер Фабрицио Романо, который со ссылкой на ESPN сообщал, что форвард покидает французский клуб.

Слухи об уходе Месси из ПСЖ витают далеко не первый день. Главный тренер команды Кристоф Гальтье, который, к слову, сам покидает клуб по окончании сезона, 1 июня заявил, что аргентинский нападающий окончательно решил уйти из "Пари Сен-Жермен". Однако всего спустя несколько часов пресс-служба парижан опровергла эту информацию.