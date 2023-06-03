ESPN удалил пост с цитатой Месси об уходе из ПСЖ
Телеканал ESPN Futbol Argentina удалил пост в "Твиттере" с цитатой нападающего Лионеля Месси, где он объявляет об уходе из ПСЖ.
Причины этого не называются. Также свою публикацию удалил итальянский инсайдер Фабрицио Романо, который со ссылкой на ESPN сообщал, что форвард покидает французский клуб.
Напомним, ранее в "Твиттере" опубликовали цитату Месси, где он благодарит клуб за удивительный опыт игры в Париже и признаётся, что был счастлив представлять ПСЖ. Сегодня вечером парижане проведут последний матч текущего розыгрыша чемпионата Франции — дома они примут "Клермон". Столичный клуб досрочно оформил своё 11-е чемпионство.
Слухи об уходе Месси из ПСЖ витают далеко не первый день. Главный тренер команды Кристоф Гальтье, который, к слову, сам покидает клуб по окончании сезона, 1 июня заявил, что аргентинский нападающий окончательно решил уйти из "Пари Сен-Жермен". Однако всего спустя несколько часов пресс-служба парижан опровергла эту информацию.
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