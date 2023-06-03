Патриарх Кирилл: "Троица" Рублёва пробудет в храме Христа Спасителя год
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Икона "Троица" Андрея Рублёва останется в храме Христа Спасителя на ближайший год, после чего святыню разместят на её историческом месте в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращённым образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя", — пояснил он после всенощного бдения в лавре.
Патриарх подчеркнул, что москвичи и гости столицы смогут поклониться "Троице" прямо в храме в этот период и только через год икону отправят в Сергиев-Посад.
Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезут в московский храм 4 июня, в дальнейшем её ожидает плановая реставрация. Первичное обследование иконы займёт у реставраторов не менее месяца.