Патриарх Кирилл: "Троица" Рублёва пробудет в храме Христа Спасителя год

Икона "Троица" Андрея Рублёва останется в храме Христа Спасителя на ближайший год, после чего святыню разместят на её историческом месте в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращённым образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя", — пояснил он после всенощного бдения в лавре.