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6 июня, 13:06

Жителям Херсонской области отправят фуры с питьевой водой

Кастюкевич: "Единая Россия" направит фуры с питьевой водой жителям Ивановки

"Единая Россия" направит фуры с питьевой водой жителям Ивановки в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом сообщил секретарь Херсонского регионального отделения фракции Игорь Кастюкевич. По его словам, из-за разрушения дамбы в близлежащих населённых пунктах могут возникнуть перебои с водой.

Кастюкевич рассказал, что "Единая Россия" доставит воду жителям Ивановки. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

"Вода в Каховку прибывает достаточно быстро. Начинается эвакуация. Здесь полезен волонтёрский иркутский опыт, потому что, несмотря на то что идёт наводнение, есть перебои с водой. Сегодня Ивановка, думаю, получит воду", — сказал он.

По словам Кастюкевича, питьевую воду подвезут в Ивановку уже сегодня, 6 июня. Параллельно также решается вопрос по технической воде.

Зачем Киев решился на потоп: Что происходит на Каховской ГЭС

Зачем Киев решился на потоп: Что происходит на Каховской ГЭС

Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация местных. МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления: СМС приходят в Новокаховский округ, Алёшковский и Голопристанский районы.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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