Жителям Херсонской области отправят фуры с питьевой водой

"Единая Россия" направит фуры с питьевой водой жителям Ивановки в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом сообщил секретарь Херсонского регионального отделения фракции Игорь Кастюкевич. По его словам, из-за разрушения дамбы в близлежащих населённых пунктах могут возникнуть перебои с водой.

Кастюкевич рассказал, что "Единая Россия" доставит воду жителям Ивановки. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

"Вода в Каховку прибывает достаточно быстро. Начинается эвакуация. Здесь полезен волонтёрский иркутский опыт, потому что, несмотря на то что идёт наводнение, есть перебои с водой. Сегодня Ивановка, думаю, получит воду", — сказал он.