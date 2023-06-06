Жителям Херсонской области отправят фуры с питьевой водой
Кастюкевич: "Единая Россия" направит фуры с питьевой водой жителям Ивановки
"Единая Россия" направит фуры с питьевой водой жителям Ивановки в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом сообщил секретарь Херсонского регионального отделения фракции Игорь Кастюкевич. По его словам, из-за разрушения дамбы в близлежащих населённых пунктах могут возникнуть перебои с водой.
Кастюкевич рассказал, что "Единая Россия" доставит воду жителям Ивановки. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально
"Вода в Каховку прибывает достаточно быстро. Начинается эвакуация. Здесь полезен волонтёрский иркутский опыт, потому что, несмотря на то что идёт наводнение, есть перебои с водой. Сегодня Ивановка, думаю, получит воду", — сказал он.
По словам Кастюкевича, питьевую воду подвезут в Ивановку уже сегодня, 6 июня. Параллельно также решается вопрос по технической воде.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация местных. МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления: СМС приходят в Новокаховский округ, Алёшковский и Голопристанский районы.
ТАСС / Алексей Коновалов