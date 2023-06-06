Белый дом "обеспокоила" ситуация на Каховской ГЭС
Reuters: Администрация Байдена обеспокоена ситуацией на Каховской ГЭС
Администрация американского лидера Джо Байдена выразила обеспокоенность после новостей о разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом пишет Reuters.
"Представитель администрации Байдена заявил, что США очень обеспокоены после того, как подконтрольную России дамбу прорвало, и пытаются выяснить потенциальные последствия", — сказано в материале агентства.
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Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.
ТАСС / Следственный комитет РФ