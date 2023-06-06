Белый дом "обеспокоила" ситуация на Каховской ГЭС

Администрация американского лидера Джо Байдена выразила обеспокоенность после новостей о разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом пишет Reuters.

"Представитель администрации Байдена заявил, что США очень обеспокоены после того, как подконтрольную России дамбу прорвало, и пытаются выяснить потенциальные последствия", — сказано в материале агентства.