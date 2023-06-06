Западные СМИ заявили о проблемах Украины с наступлением на юге

Подтопления после разрушения Каховской ГЭС могут прекратить наступление украинских военных на юге через Днепр. Об этом пишет Bloomberg.

"Сейчас, когда паводковые воды затопляют населённые пункты на юге, это положит конец даже отдалённой возможности украинского нападения через Днепр на южные регионы", — говорится в материале.