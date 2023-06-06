Западные СМИ заявили о проблемах Украины с наступлением на юге
Bloomberg: Разрушение Каховской ГЭС может прекратить наступление ВСУ на юге
Подтопления после разрушения Каховской ГЭС могут прекратить наступление украинских военных на юге через Днепр. Об этом пишет Bloomberg.
"Сейчас, когда паводковые воды затопляют населённые пункты на юге, это положит конец даже отдалённой возможности украинского нападения через Днепр на южные регионы", — говорится в материале.
В публикации также отмечается, что это должно позволить российской армии сосредоточить свои силы в другом месте, "отвлекая" Украину необходимостью иметь дело с последствиями катастрофы для гражданского населения.
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Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.
ТАСС / Следственный комитет РФ