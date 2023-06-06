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6 июня, 18:26

Уровень воды в затопленной Новой Каховке начал понемногу спадать

Мэр Новой Каховки Леонтьев: Уровень воды в городе понемногу падает

Уровень воды в Новой Каховке после украинской диверсии начинает понемногу снизаться, сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

Уровень воды в Новой Каховке начал падать. Видео © Telegram / Новая Каховка

"Буквально, на один-два сантиметра вода ушла, но это пока не общая тенденция", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Леонтьева, обстановка в городе по-прежнему остаётся под контролем.

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Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

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Кадр из видео Telegram / Новая Каховка

Наталья Исакова
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