Белый дом не смог назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС
Кирби: США пока не могут назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС
У администрации США в данный момент нет полноценного, уверенного ответа по поводу ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Вашингтон пока только оценивает имеющуюся информацию, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Мы видели сообщения [от киевских властей] о том, что Россия несёт ответственность за подрыв плотины <...> Мы делаем всё возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло", — добавил Кирби.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.
Twitter / planet