Белый дом не смог назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС

У администрации США в данный момент нет полноценного, уверенного ответа по поводу ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Вашингтон пока только оценивает имеющуюся информацию, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы видели сообщения [от киевских властей] о том, что Россия несёт ответственность за подрыв плотины <...> Мы делаем всё возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло", — добавил Кирби.