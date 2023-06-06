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6 июня, 20:14

Белый дом не смог назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС

Кирби: США пока не могут назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС

У администрации США в данный момент нет полноценного, уверенного ответа по поводу ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Вашингтон пока только оценивает имеющуюся информацию, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы видели сообщения [от киевских властей] о том, что Россия несёт ответственность за подрыв плотины <...> Мы делаем всё возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло", — добавил Кирби.

Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС до и после подрыва

Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС до и после подрыва

Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

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Twitter / planet

Арина Родионова
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