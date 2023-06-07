Китай выразил обеспокоенность в связи с инцидентом на Каховской ГЭС

Чжан Цзюнь подчеркнул, что в Китае обеспокоены дальнейшей возможной эскалацией ситуации, а произошедшее на территории гидроэлектростанции показывает, что во время конфликта может произойти "всё что угодно". В этой связи он упомянул о том, что сейчас территория Запорожской АЭС защищена, однако в случае аварии на атомной станции "не будет защищён никто".