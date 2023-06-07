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6 июня, 22:20

Китай выразил обеспокоенность в связи с инцидентом на Каховской ГЭС

Постпред КНР в ООН: Китай озабочен ЧП на Каховской ГЭС и призывает не допускать атак

Пекин выражает обеспокоенность ситуацией вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и призывает все стороны приложить усилия для защиты населения и инфраструктуры. Заявление озвучил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС. Мы глубоко встревожены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями", — подчеркнул постпред на заседании Совбеза ООН.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что в Китае обеспокоены дальнейшей возможной эскалацией ситуации, а произошедшее на территории гидроэлектростанции показывает, что во время конфликта может произойти "всё что угодно". В этой связи он упомянул о том, что сейчас территория Запорожской АЭС защищена, однако в случае аварии на атомной станции "не будет защищён никто".

Небензя назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева

Небензя назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева

Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с ЧП. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

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Twitter / planet

Оксана Попова
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