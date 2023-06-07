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7 июня, 07:51

Поля на юге Украины могут превратиться в пустыни после разрушения Каховской ГЭС

Минагрополитики Украины: Поля могут превратиться в пустыни из-за разрушения ГЭС

Сельскохозяйственные поля на юге Украины могут превратиться в пустыни. Это может произойти уже в 2024 году, предупредили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Незалежной.

Как уточнили в ведомстве, такая ситуация может сложиться из-за исчезновения Каховского водохранилища после разрушения Каховской ГЭС. В министерстве также добавили, что теперь без источника воды осталось от 30 до 94 процентов оросительных систем на подконтрольных киевским властям территориях Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, под удар подпала и отрасль рыбного хозяйства. Уже фиксируется гибель мальков и взрослых особей. В украинском министерстве пояснили, что только что закончился нерест, а в результате падения уровня воды в водохранилище оплодотворённая икра высохнет.

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Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Иван Косицын
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