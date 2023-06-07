Поля на юге Украины могут превратиться в пустыни после разрушения Каховской ГЭС
Минагрополитики Украины: Поля могут превратиться в пустыни из-за разрушения ГЭС
Сельскохозяйственные поля на юге Украины могут превратиться в пустыни. Это может произойти уже в 2024 году, предупредили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Незалежной.
Как уточнили в ведомстве, такая ситуация может сложиться из-за исчезновения Каховского водохранилища после разрушения Каховской ГЭС. В министерстве также добавили, что теперь без источника воды осталось от 30 до 94 процентов оросительных систем на подконтрольных киевским властям территориях Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, под удар подпала и отрасль рыбного хозяйства. Уже фиксируется гибель мальков и взрослых особей. В украинском министерстве пояснили, что только что закончился нерест, а в результате падения уровня воды в водохранилище оплодотворённая икра высохнет.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе.
ТАСС / Алексей Коновалов