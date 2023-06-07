Сельскохозяйственные поля на юге Украины могут превратиться в пустыни. Это может произойти уже в 2024 году, предупредили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Незалежной.

Как уточнили в ведомстве, такая ситуация может сложиться из-за исчезновения Каховского водохранилища после разрушения Каховской ГЭС. В министерстве также добавили, что теперь без источника воды осталось от 30 до 94 процентов оросительных систем на подконтрольных киевским властям территориях Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.