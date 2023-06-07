Захарова назвала предсказуемой реакцию Запада на ситуацию с Каховской ГЭС
Реакция западных стран на разрушения Каховской ГЭС является предсказуемой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Реакция Запада на 100% предсказуема во всех подобных ситуациях. Это бесконечное желание обвинить Россию во всём, что происходит, вне зависимости от того, происходит это на самом деле или это является плодом воображения", — подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, обвинения западных стран РФ в разрушении Каховской ГЭС являются частью информационно-психологической войны. Запад бесконечно увязывает весь негатив, происходящий внутри стран, во вне и по периметру с Россией, чтобы поддержать у собственного населения истерическое отношение к ситуации вокруг РФ, отметила она.
"Фальстарт мы вчера видели", — подчеркнула она, говоря об обвинениях в адрес Москвы со стороны зарубежных СМИ.
Так, сначала западные СМИ публиковали обвинительные заголовки, не имея никакой информации о произошедшем. Захарова также подчеркнула, что ситуация с Каховской ГЭС должна стать частью международного расследования.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Сегодня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что село Корсунка полностью ушло под воду после ЧП на ГЭС.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ