Захарова назвала предсказуемой реакцию Запада на ситуацию с Каховской ГЭС

Реакция западных стран на разрушения Каховской ГЭС является предсказуемой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Реакция Запада на 100% предсказуема во всех подобных ситуациях. Это бесконечное желание обвинить Россию во всём, что происходит, вне зависимости от того, происходит это на самом деле или это является плодом воображения", — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, обвинения западных стран РФ в разрушении Каховской ГЭС являются частью информационно-психологической войны. Запад бесконечно увязывает весь негатив, происходящий внутри стран, во вне и по периметру с Россией, чтобы поддержать у собственного населения истерическое отношение к ситуации вокруг РФ, отметила она.

"Фальстарт мы вчера видели", — подчеркнула она, говоря об обвинениях в адрес Москвы со стороны зарубежных СМИ.