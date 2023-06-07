Сальдо: До 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области

В зоне бедствия в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС оказалось от 22 до 40 тысяч человек. Такие предварительные данные в эфире телеканала "Соловьёв Live" озвучил врио главы региона Владимир Сальдо.

"По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тысяч до 40 тысяч", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Сальдо, почти все пропавшие без вести на текущий момент найдены. Неизвестной остаётся судьба семи человек, но они, как указал врио главы региона, могут быть на островах.