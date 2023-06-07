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7 июня, 08:49

Сальдо: До 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области

В зоне бедствия в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС оказалось от 22 до 40 тысяч человек. Такие предварительные данные в эфире телеканала "Соловьёв Live" озвучил врио главы региона Владимир Сальдо.

"По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тысяч до 40 тысяч", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Сальдо, почти все пропавшие без вести на текущий момент найдены. Неизвестной остаётся судьба семи человек, но они, как указал врио главы региона, могут быть на островах.

Уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать

Уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать

"И сейчас на островах уже будет возможность их посещать. Если кто-то там остался, их снимут", — добавил Сальдо.

Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама ГЭС, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Иван Косицын
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