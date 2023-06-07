Более четырёх тысяч человек эвакуировали из подтопленных районов Херсонской области
Сальдо: Свыше четырёх тысяч человек эвакуированы из районов Херсонской области
Свыше четырёх тысяч человек эвакуированы из подтопленных районов Херсонской области после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.
"Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более четырёх тысяч человек", — написал он в телеграм-канале.
Сальдо проверил условия размещения эвакуированных. По его словам, пункты готовы к приёму жителей — там есть койко-места, бесплатное питание и пункты оказания медицинской и психологической помощи. Врио губернатора региона отметил, что местные жители настроены оптимистично, многие из них планируют возвращаться, но говорить об этом пока рано, так как критический период людям лучше переждать в пунктах временного размещения.
Он добавил, что сейчас обустроены около полусотни пунктов на почти три тысячи мест, есть резерв ещё на пять с половиной тысяч, и это только в Херсонской области, но содействие готовы оказать Крым и Запорожская область. В скором времени будет принято решение о выплате компенсаций.
Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.
Telegram / Владимир Сальдо