Более четырёх тысяч человек эвакуировали из подтопленных районов Херсонской области

Свыше четырёх тысяч человек эвакуированы из подтопленных районов Херсонской области после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

"Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более четырёх тысяч человек", — написал он в телеграм-канале.

Сальдо проверил условия размещения эвакуированных. По его словам, пункты готовы к приёму жителей — там есть койко-места, бесплатное питание и пункты оказания медицинской и психологической помощи. Врио губернатора региона отметил, что местные жители настроены оптимистично, многие из них планируют возвращаться, но говорить об этом пока рано, так как критический период людям лучше переждать в пунктах временного размещения.