Власти Новой Каховки заявили о значительном снижении уровня воды на улицах

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) продолжает спадать. На данный момент он снизился на 1,2 метра. Об этом рассказал мэр города Владимир Леонтьев.

"Вода продолжает уходить. <…> Уже на 1,2, может больше, вода точно ушла. Прогнозируем, что сегодня этот процесс пойдёт быстрее", — подчеркнул Леонтьев.