Власти Новой Каховки заявили о значительном снижении уровня воды на улицах
Мэр Леонтьев: Уровень воды в Новой Каховке спал на 1,2 метра
Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) продолжает спадать. На данный момент он снизился на 1,2 метра. Об этом рассказал мэр города Владимир Леонтьев.
"Вода продолжает уходить. <…> Уже на 1,2, может больше, вода точно ушла. Прогнозируем, что сегодня этот процесс пойдёт быстрее", — подчеркнул Леонтьев.
В городе продолжаются эвакуационные и спасательные мероприятия, в которых участвуют МЧС, оперштаб и коммунальные службы, которые сегодня приступят к откачке воды, добавил он.
Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.