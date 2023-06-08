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8 июня, 04:27

Власти Новой Каховки заявили о значительном снижении уровня воды на улицах

Мэр Леонтьев: Уровень воды в Новой Каховке спал на 1,2 метра

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) продолжает спадать. На данный момент он снизился на 1,2 метра. Об этом рассказал мэр города Владимир Леонтьев.

"Вода продолжает уходить. <…> Уже на 1,2, может больше, вода точно ушла. Прогнозируем, что сегодня этот процесс пойдёт быстрее", — подчеркнул Леонтьев.

В городе продолжаются эвакуационные и спасательные мероприятия, в которых участвуют МЧС, оперштаб и коммунальные службы, которые сегодня приступят к откачке воды, добавил он.

Всемирный банк оценит ущерб в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС

Всемирный банк оценит ущерб в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС

Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.

Обложка ©

t.me / Министерство промышленности Херсонской области

Оксана Попова
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