"Радуются, что они режут друг друга": Русские и украинцы для Запада как индейцы, заявил эксперт

Представители Запада испытывают невероятное наслаждение, глядя на то, как "русские и украинцы режут друг друга", заявил в эфире нового выпуска шоу "Дайте сказать!" военный эксперт и аналитик Александр Артамонов.

Военный эксперт и аналитик Александр Артамонов в эфире шоу "Дайте сказать!". Видео © LIFE

В ходе беседы он отметил, что никого в Соединённых Штатах или Британии не взволновала ситуация со взрывом боеприпасов в Хмельницкой области и радиоактивной пылью обеднённого урана. Ведь главное, что до них "недотянет", а то, как люди будут заниматься деторождением, потребляя заражённое молоко, их совершенно не волнует. Эксперт вспомнил и про бывшую Югославию, где рождались дети без кожи и с двумя головами.

"Вот что делают англосаксы. Их вообще ни в коей мере мы все дружно не волнуем", — подчеркнул Артамонов.

Говоря про истребление англосаксами индейцев, он заявил, что речь идёт не о 20, а о сотне миллионов человек. Такие данные приводятся даже в самих американских источниках.

"Почему мы решили, что наша кровь чем-то ценнее для них, чем была кровь индейцев? <...> Мы такие же индейцы для них. Два племени — украинцы и русские — в данный момент режут друг друга. Белый господин смотрит и страшно радуется", — указал аналитик.

Мнение Артамонова подтверждается и заявлениями самих американских политиков, например сенатора Линдси Грэма, который сказал о том, что смерть русских — самая удачная инвестиция для Вашингтона.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с военном экспертом и аналитиком Александром Артамоновым смотрите по ссылке.