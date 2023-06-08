ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 16:24

Бойцов 42-й мотострелковой дивизии отметили за героизм в ночном бою против ВСУ

Бойцы 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество и героизм во время ночного боя с ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук.

"Подразделения 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество, героизм, смелость, обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу", — рассказал Романчук.

МО РФ показало видео уничтожения украинских танков на Запорожском направлении
МО РФ показало видео уничтожения украинских танков на Запорожском направлении

Напомним, 8 июня стало известно о новой безуспешной попытке украинских войск прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. За сутки украинские потери составили: 945 человек личного состава, 33 танка, в том числе три немецких "Леопарда", и другая техника. Кроме того, Вооружённые силы Украины понесли первые серьёзные потери на минных полях при попытке наступления.

BannerImage

Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar