Бойцов 42-й мотострелковой дивизии отметили за героизм в ночном бою против ВСУ
Бойцы 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество и героизм во время ночного боя с ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук.
"Подразделения 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество, героизм, смелость, обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу", — рассказал Романчук.
Напомним, 8 июня стало известно о новой безуспешной попытке украинских войск прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. За сутки украинские потери составили: 945 человек личного состава, 33 танка, в том числе три немецких "Леопарда", и другая техника. Кроме того, Вооружённые силы Украины понесли первые серьёзные потери на минных полях при попытке наступления.