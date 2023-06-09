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Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 05:06
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Пушилин заявил, что освобождение Марьинки надолго не затянется

Врио главы ДНР Денис Пушилин уверен, что после дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку её освобождение надолго не затянется. Его слова приводит РИА "Новости".

"Вы знаете, я сроки уже называл приблизительные. И мне казалось, что Марьинка будет вот-вот освобождена после того, как мы перешли и освободили больше половины. Но там достаточно серьёзный укрепрайон", сказал Пушилин.

Пушилин заявил о серьёзном продвижении чеченских штурмовиков в Марьинке
Пушилин заявил о серьёзном продвижении чеченских штурмовиков в Марьинке

Политик также добавил, что российским войскам нужно двигаться дальше и освобождать следующие населённые пункты. Сейчас главная задача — отодвигать противника от Донецка на всех направлениях.

Лайф напоминает, 31 мая Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлени. На следующий день командир Апты Алаудинов заявил об освобождении около 70% Марьинки. 3 июня стало известно об ожесточённых боях в центральной части города, а 5 числа в Минобороны доложили об успехах "Ахмата" на Марьинском направлении.

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Telegram / Пушилин Д.В.

Юлия Коновалова
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