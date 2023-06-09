Пушилин заявил, что освобождение Марьинки надолго не затянется

Врио главы ДНР Денис Пушилин уверен, что после дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку её освобождение надолго не затянется. Его слова приводит РИА "Новости".

"Вы знаете, я сроки уже называл приблизительные. И мне казалось, что Марьинка будет вот-вот освобождена после того, как мы перешли и освободили больше половины. Но там достаточно серьёзный укрепрайон", — сказал Пушилин.