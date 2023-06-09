Wildberries разрешит выводить деньги продавцам, использовавшим незаконную рекламу

Маркетплейс Wildberries в течение суток снимет временные ограничения по выводу средств для продавцов, которых проверяли в связи с использованием нелегальной схемы рекламы на сайте ретейлера. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"При этом Wildberries продолжает настаивать на незаконности использованного ими метода рекламы на платформе, а также на причинении этими действиями значительного финансового ущерба. Тем не менее в случае подписания двустороннего соглашения о взаимном урегулировании всех спорных вопросов компания готова списать данный ущерб", — цитирует сообщение ТАСС.

Также Wildberries намерен "предъявить претензии всем лицам, получившим необоснованную выгоду за счёт незаконного использования ресурсов компании". Им предложат урегулировать ситуацию в досудебном порядке, заключив соглашения и проведя работу по борьбе с мошенничеством.