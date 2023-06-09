В Киево-Печерской лавре помянут гетмана Мазепу
В Киево-Печерской лавре 11 июня пройдёт панихида по гетману Ивану Мазепе
Вид на Киево-Печерскую лавру. Обложка © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka
Во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры впервые в истории пройдёт панихида по гетману Ивану Мазепе, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Она запланирована на 11 июня — день 325-летия освящения храма, построенного на его средства.
Иван Мазепа. Фото © Wikipedia
"Впервые в истории Киево-Печерской лавры будет отслужена панихида по <…> гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии ещё при жизни был подвергнут анафеме Российской имперской церковью", — говорится в опубликованном сообщении.
Иван Мазепа был гетманом Войска Запорожского и в Северную войну (1700–1721 годы) перешёл на сторону Швеции. На Украине он считается борцом за "незалежность".
Напомним, в начале 2023 года на Украине обострились гонения на каноническую Украинскую православную церковь: сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватывают храмы, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ. Кроме того, власти Незалежной одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест, его обвиняют в "работе на Россию".