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9 июня, 13:06

В Киево-Печерской лавре помянут гетмана Мазепу

В Киево-Печерской лавре 11 июня пройдёт панихида по гетману Ивану Мазепе

<p>Вид на Киево-Печерскую лавру. Обложка © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka</p>

Вид на Киево-Печерскую лавру. Обложка © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

Во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры впервые в истории пройдёт панихида по гетману Ивану Мазепе, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Она запланирована на 11 июня — день 325-летия освящения храма, построенного на его средства.

Иван Мазепа. Фото © Wikipedia

Иван Мазепа. Фото © Wikipedia

"Впервые в истории Киево-Печерской лавры будет отслужена панихида по <…> гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии ещё при жизни был подвергнут анафеме Российской имперской церковью", говорится в опубликованном сообщении.

Иван Мазепа был гетманом Войска Запорожского и в Северную войну (1700–1721 годы) перешёл на сторону Швеции. На Украине он считается борцом за "незалежность".

Власти дали монахам УПЦ три дня, чтобы покинуть Киево-Печерскую лавру

Власти дали монахам УПЦ три дня, чтобы покинуть Киево-Печерскую лавру

Напомним, в начале 2023 года на Украине обострились гонения на каноническую Украинскую православную церковь: сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватывают храмы, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ. Кроме того, власти Незалежной одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест, его обвиняют в "работе на Россию".

Матвей Константинов
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