В Киево-Печерской лавре помянут гетмана Мазепу

Во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры впервые в истории пройдёт панихида по гетману Ивану Мазепе, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Она запланирована на 11 июня — день 325-летия освящения храма, построенного на его средства.

Иван Мазепа. Фото © Wikipedia

"Впервые в истории Киево-Печерской лавры будет отслужена панихида по <…> гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии ещё при жизни был подвергнут анафеме Российской имперской церковью", — говорится в опубликованном сообщении.