Власти дали монахам УПЦ три дня, чтобы покинуть Киево-Печерскую лавру

"Теперь, после того как заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном освобождении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, последняя должна в течение трёх рабочих дней со дня их получения это сделать. В случае отказа будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом", — написал Ткаченко в телеграм-канале.