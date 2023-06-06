Власти дали монахам УПЦ три дня, чтобы покинуть Киево-Печерскую лавру
Минкульт Украины официально передал имущество Киево-Печерской лавры в пользование заповеднику и обязал монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть обитель в трёхдневный срок. Об этом сообщил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.
"Теперь, после того как заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном освобождении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, последняя должна в течение трёх рабочих дней со дня их получения это сделать. В случае отказа будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом", — написал Ткаченко в телеграм-канале.
По его словам, всего в пользование государства возвращается 79 объектов.
Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины и канонической Украинской православной церковью. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В начале мая Минкульт Украины заявил, что 16 корпусов Киево-Печерской лавры уже передали заповеднику.
ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavkov