Минкульт Украины заявил, что 16 корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику

Комиссия украинского Министерства культуры передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов, где ранее проживали монахи и проходили богослужения. Как сообщила во вторник пресс-служба ведомства, представители монастыря "обеспечили комиссии доступ в помещения", комиссия сочла, что корпуса находятся "в удовлетворительном состоянии".

"Комиссия по приёму и передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование заповедника 16 корпусов. Это памятники как национального, так и местного значения", — указано в сообщении украинского Минкульта.

Между тем адвокаты Киево-Печерской лавры опровергли сообщения СМИ о передаче 16 корпусов монастыря в пользование заповедника. Юристы, отстаивающие интересы духовенства, настаивают, что договор, заключённый в 2013 году между монастырём и заповедником, остаётся в силе до тех пор, пока Хозяйственный суд города Киева не признает правоту любой из сторон. Пока не было принято ни одного решения по делу, монашество намерено продолжать пользоваться помещениями и совершать богослужения.