Минкульт Украины заявил, что 16 корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику
Комиссия украинского Министерства культуры передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов, где ранее проживали монахи и проходили богослужения. Как сообщила во вторник пресс-служба ведомства, представители монастыря "обеспечили комиссии доступ в помещения", комиссия сочла, что корпуса находятся "в удовлетворительном состоянии".
"Комиссия по приёму и передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование заповедника 16 корпусов. Это памятники как национального, так и местного значения", — указано в сообщении украинского Минкульта.
Между тем адвокаты Киево-Печерской лавры опровергли сообщения СМИ о передаче 16 корпусов монастыря в пользование заповедника. Юристы, отстаивающие интересы духовенства, настаивают, что договор, заключённый в 2013 году между монастырём и заповедником, остаётся в силе до тех пор, пока Хозяйственный суд города Киева не признает правоту любой из сторон. Пока не было принято ни одного решения по делу, монашество намерено продолжать пользоваться помещениями и совершать богослужения.
"Монастырь не признаёт одностороннего расторжения договора заповедником, представители монастыря в деятельности комиссии не участвовали, какие-либо акты не подписывали", — говорится в сообщении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, на Украине обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины и УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.
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