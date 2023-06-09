Путин: Наступательный потенциал войск киевского режима ещё сохраняется

Несмотря на провал попыток украинского контрнаступления, потенциал ВСУ всё ещё сохраняется. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента Лайфа об оперативной обстановке на фронте.

"Что касается того, захлебнулось наступление или нет, во всяком случае, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима ещё сохраняется", — отметил глава государства.