Путин: Наступательный потенциал войск киевского режима ещё сохраняется
Несмотря на провал попыток украинского контрнаступления, потенциал ВСУ всё ещё сохраняется. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента Лайфа об оперативной обстановке на фронте.
"Что касается того, захлебнулось наступление или нет, во всяком случае, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима ещё сохраняется", — отметил глава государства.
Путин отметил, что российское военное руководство реально оценивает ситуацию, складывающуюся в зоне СВО, и исходит из того, что командование и далее "будет исходить из этих реалий в выстраивании наших действий на ближайшее время".
Ранее Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление украинских войск началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи. А министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят огромные потери в начавшемся контрнаступлении. Так, за три дня они лишились до 3715 бойцов и десятков единиц военной техники. На фоне неудач на фронте Киев разрушил Каховскую гидроэлектростанцию. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов.
ТАСС / Фотохост-агентство РИА / POOL / Рамиль Ситдиков