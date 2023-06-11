В МИД разоблачили фейк от Канады о нарушениях прав и свобод журналистов в России

В МИД России разоблачили фейк от канадского правительства, на портале которого появился материал о якобы имеющих место в России нарушениях прав и свобод журналистов и СМИ.

"Материал, <...> оперативно подхваченный и распространённый Госдепартаментом США, представляет собой банальный набор пропагандистских штампов и не выдерживает элементарного факт-чекинга", — отмечается в ответной статье, опубликованной на сайте МИД РФ.

Например, об уровне "аналитики" западных представителей можно судить уже по тому, что они называют Сергея Лаврова послом России при ООН, хотя уже с 2004 года он занимает пост министра иностранных дел РФ. В материале недружественной страны также указывается, что с начала специальной военной операции почти все "независимые СМИ" в нашей стране были запрещены, объявлены иноагентами или нежелательными организациями. В МИД РФ подчеркнули, что на самом деле было заблокировано вещание только СМИ, нарушивших нормы законодательства РФ.

Там также говорится, что власти якобы увеличили ограничения на свободу прессы и свободу слова путём принятия множества законов, в том числе о "фальшивых новостях" и "диффамации", однако речь идёт лишь о законных путях отстаивания чести и достоинства, опровергнуть злонамеренную клевету и попытки испортить деловую репутацию. При этом отдельный закон о диффамации в России даже не был принят.

Канадские власти также утверждают, что 24 журналиста были помещены в тюрьму, что является настоящим фейком и пропагандистской информацией, оторванной от реальности. Кроме того, там уверены, что тысячи россиян по всей стране были задержаны, обвинены или привлечены к ответственности за распространение "фальшивых новостей".

"В России относительно фейковых новостей применяются однозначные и не допускающие двойных толкований, закреплённые в законах дефиниции, позволяющие установить и доказать в суде факт правонарушения в виде распространения конкретного вида недостоверной информации, имеющего своей целью подрыв безопасности государства и нарушение общественного порядка", — заявили в МИД РФ, указав, что подобные меры никоим образом не противоречат основополагающим документам в области защиты прав человека.

В российском министерстве заключили, что все обвинения в адрес нашей страны были составлены "на коленке" и "ничего, кроме недоумения и жалости, не вызывают". Более того, складывается впечатление, что авторы материала "смотрели в зеркало и описывали собственные пороки, на выходе "приперчив" фантазии набором клишированных русофобских фраз из репертуара своих же мейнстримовых СМИ".

Одним из последних масштабных фейков стали события в Буче под Киевом. Весной прошлого года в Сети стали распространяться видео с телами на улицах, однако в Минобороны РФ опровергли все обвинения, заявив, что наши военные уже давно покинули населённый пункт, после чего украинскими силовиками была проведена зачистка. Многие журналисты тогда публиковали посты и подпали под уголовное дело. Например, бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* приговорили к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ.