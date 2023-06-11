Покрылся "панцирем": Стало известно о состоянии подожжённого другом подростка

Подросток, которого друг поджёг в Южном Бутове на юге Москвы, по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии. Об этом рассказала бабушка мальчика. С её слов, 14-летний мальчик до сих пор в коме, а врачи делают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Пока прогнозов касательно восстановления подростка специалисты не дают.

"У него вся кожа сгорела, из-за этого внук покрылся "панцирем". Сейчас этот "панцирь" снимают врачи. Начали с грудной клетки, чтобы лёгкие могли дышать. Что будет с кожей у нашего внука, мы не знаем. Надеемся лишь, что он выживет", — приводит сайт kp.ru слова женщины.