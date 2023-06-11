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11 июня, 15:24

Покрылся "панцирем": Стало известно о состоянии подожжённого другом подростка

Бабушка подожжённого в Москве подростка рассказала, что он покрылся "панцирем"

Подросток, которого друг поджёг в Южном Бутове на юге Москвы, по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии. Об этом рассказала бабушка мальчика. С её слов, 14-летний мальчик до сих пор в коме, а врачи делают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Пока прогнозов касательно восстановления подростка специалисты не дают.

"У него вся кожа сгорела, из-за этого внук покрылся "панцирем". Сейчас этот "панцирь" снимают врачи. Начали с грудной клетки, чтобы лёгкие могли дышать. Что будет с кожей у нашего внука, мы не знаем. Надеемся лишь, что он выживет", — приводит сайт kp.ru слова женщины.

Она добавила, что из семьи напавшего подростка так никто и не связывался с ними, также речь не идёт даже об извинениях.

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Напомним, 5 июня в районе Южное Бутово в Москве 14-летний подросток облил бензином и поджёг своего друга. Пострадавший получил ожог 100% поверхности тела. Сразу было заведено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Подозреваемого арестовали на два месяца, свою вину он не признаёт. Отчим поджигателя считает, что тот поджёг друга ради пранка.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова
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