В Швеции суд запретил полиции мешать сожжениям Корана

Административный суд второй инстанции в Швеции признал безосновательным запрет со стороны полиции на проведение публичных акций с сожжением Корана. Об этом говорится в пресс-релизе инстанции.

"Административный суд второй инстанции, как и суд первой инстанции, считает, что управление полиции не могло отказать в разрешении на проведение публичных собраний в двух рассматриваемых случаях. В связи с этим решение управления полиции отменяется", — указано в сообщении.