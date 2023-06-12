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Регион
Опубликовано 12 июня 2023, 19:15

В Швеции суд запретил полиции мешать сожжениям Корана

В Швеции суд подтвердил, что полиция не может запрещать акции с сожжением Корана

Административный суд второй инстанции в Швеции признал безосновательным запрет со стороны полиции на проведение публичных акций с сожжением Корана. Об этом говорится в пресс-релизе инстанции.

"Административный суд второй инстанции, как и суд первой инстанции, считает, что управление полиции не могло отказать в разрешении на проведение публичных собраний в двух рассматриваемых случаях. В связи с этим решение управления полиции отменяется", — указано в сообщении.

В середине февраля правоохранители Стокгольма не выдали разрешение на две акции с сожжением Корана возле посольств Турции и Ирака. Это решение тогда раскритиковали многие юристы, которые сочли, что закон не даёт полицейским права на подобные действия.

Сжёгшего Коран политика заочно арестовали в Швеции
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Напомним, в январе политик Расмус Палудан публично сжёг копию Корана у мечети в Копенгагене и у здания Посольства Турции в Дании. Оскорбительным поступком возмутились мусульмане в России и всём мире. А Кадыров назвал его религиозным террористом. Всё это осложнило путь Швеции в НАТО.

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Наталья Исакова
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