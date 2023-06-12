В Швеции суд запретил полиции мешать сожжениям Корана
В Швеции суд подтвердил, что полиция не может запрещать акции с сожжением Корана
Административный суд второй инстанции в Швеции признал безосновательным запрет со стороны полиции на проведение публичных акций с сожжением Корана. Об этом говорится в пресс-релизе инстанции.
"Административный суд второй инстанции, как и суд первой инстанции, считает, что управление полиции не могло отказать в разрешении на проведение публичных собраний в двух рассматриваемых случаях. В связи с этим решение управления полиции отменяется", — указано в сообщении.
В середине февраля правоохранители Стокгольма не выдали разрешение на две акции с сожжением Корана возле посольств Турции и Ирака. Это решение тогда раскритиковали многие юристы, которые сочли, что закон не даёт полицейским права на подобные действия.
Напомним, в январе политик Расмус Палудан публично сжёг копию Корана у мечети в Копенгагене и у здания Посольства Турции в Дании. Оскорбительным поступком возмутились мусульмане в России и всём мире. А Кадыров назвал его религиозным террористом. Всё это осложнило путь Швеции в НАТО.
Shutterstock