Международный олимпийский день, День балалайки, День призраков: Какие праздники и приметы 23 июня Сегодняшний день, 23 июня 2023 года, богат на разные праздники. Так, сегодня можно чествовать всех спортсменов, так как едва ли какой-то атлет не мечтает попасть на Олимпиаду. А ещё сегодня — день музыкального инструмента, который ассоциируется с русским народом. 22 июня, 21:01 23 июня отмечается Международный олимпийский день. Фото © ТАСС / Успенский Фёдор

Международный олимпийский день

Сегодня, 23 июня, в России и во всём мире отмечается такой праздник как Международный олимпийский день. Вот несколько фактов о нём: Официальный международный праздник.

Отмечается ежегодно 23 июня, дата не сдвигается.

Учреждён в 1948 году.

Инициатор — Международный олимпийский комитет.

Посвящён дате создания МОК — 23 июня 1894 года.

По всему миру проходят акции и мероприятия, посвящённые олимпийскому движению.

В нашей стране в эту же дату проводится Всероссийский олимпийский день — масштабное мероприятие программы Олимпийского комитета России "Олимпийская страна". Так, в этот день известные спортсмены проводят мастер-классы, показательные выступления, проходят гала-матчи по футболу и многое другое.

День балалайки

23 июня в России, да и не только, отмечается такой замечательный праздник, как День балалайки. О нём известно следующее: Праздник международный, но неофициальный.

Отмечается каждый год 23 июня, дата не смещается.

Праздновать его начали в 2008 году.

Инициатор – президент Российского клуба музыкантов-народников Дмитрий Белинский.

Первый День балалайки приурочили к 320-летию первого документального упоминания об этом инструменте. В этот день во многих городах нашей страны проходят конкурсы, фестивали народного творчества, в музыкальных школах даются бесплатные уроки игры на балалайке. А ещё с 2010 года устраивается фестиваль "Самородки", в котором принимают участие талантливые люди из соседних стран.

Фильм-концерт, посвящённый Василию Андрееву — популяризатору балалайки. Видео © YouTube / Советское телевидение

Есть разные версии насчёт времени возникновения балалайки. Считается, что она получила распространение с конца семнадцатого века. А современный вид балалайка приобрела только в конце восемнадцатого века благодаря музыканту-просветителю Василию Андрееву и его единомышленникам. Нужно отметить, что балалайка — это не один инструмент, а целое семейство: пикколо, прима, альт, тенор, бас, контрабас. Да и количество струн у них бывает разное — от двух до шести.

Международной день вдов

23 июня отмечается Международной день вдов. Фото © ООН

Ещё 23 июня 2023 года отмечается Международный день вдов. Рассказываем об этом событии: Отмечается ежегодно 23 июня, дата не переносится.

Официальный международный праздник.

Учреждён в 2010 году резолюцией Генассамблеи ООН.

Не является нерабочим, если не выпадает на выходной.

Задуман с целью привлечь внимание к тяжёлому положению многих вдов.

По данным ООН, в мире около 285 миллионов вдов, и каждая десятая из них живёт в крайней нищете. С помощью Международного дня вдов в организации хотят добиться полного признания их прав и улучшения их социального и экономического положения.

Дело в том, что в некоторых странах вдовы подвергаются дискриминации. Проявление по отношению к ним жестокости зачастую является религиозной или культурной нормой. За нарушение их прав не наказывают. Во многих странах социальный статус женщины неразрывно связан со статусом её мужа, и, теряя его, она лишается защиты и общественного положения. Более того, в ряде культур вдов считают проклятыми.

День государственной службы ООН

23 июня отмечается День государственной службы ООН. Фото © ООН / Рик Баджорнас

На 23 июня выпадает День государственной службы ООН. Необычен он тем, что это, наверное, единственный глобальный профессиональный праздник: Отмечается ежегодно 23 июня, дата может смещаться по решению ООН.

Был учреждён резолюцией Генассамблеи ООН.

Международный профессиональный праздник.

Не является выходным, если не выпадает на таковой.

Отмечается в коллективах работников ООН.

Короткое видео о том, что такое ООН. Источник © YouTube/ Организация Объединённых Наций

Организация Объединённых Наций — это огромная глобальная структура, в которой работают десятки тысяч человек. Только в секретариате ООН насчитывается около 40 тысяч сотрудников. У ООН есть список целей, к которым она стремится, и одна из них — работа над сплочением государств, чтобы они могли менять мир к лучшему: повышать уровень жизни людей, беречь природу и так далее. Сегодня мы чествуем сотрудников ООН, которые призваны этому помогать.

День без обид

23 июня отмечается День без обид. Фото © Freepik / cookie-studio

А ещё сегодня, 23 июня 2023 года, есть такой малоизвестный праздник как День без обид (Let It Go Day): Отмечается ежегодно 23 июня, дата не меняется.

Шуточный праздник, придуман в США.

Поводом для объявления выходного дня не является.

Отмечается согласно главной идеи — путём отказа от обид.

День без обид – это один из забавных праздников, придуманных американским актёром, предпринимателем Роем Томасом и его женой. У них есть целый сборник подобных забавных дат. Конечно, на официальное признание Дня без обид они не претендуют. Но и нужно ли оно?

Несмотря на то что праздник шуточный, проблему он поднимает серьёзную. Мы как-то рассказывали, что обида — это разрушительная реакция на огорчение или оскорбление. Как подметил психолог, обида — это яд, который пьёте вы в надежде, что отравится другой. А так и до настоящих болезней недалеко. Предлагаем несколько советов, как избавиться от "вековых" обид.

Именинники 23 июня

23 июня именины отмечает музыкант Баста (Василий Вакуленко). Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 23 июня 2023 года, именины у обладателей следующих имён: Православные: Александр

Антонина

Василий

Иван

Тимофей

Феофан Католические: Ванда

Зенон

Иосиф Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов в делах!

Приметы 23 июня

Тимофеев день, День призраков

Православная церковь 23 июня чтит память священномученика Тимофея, епископа города Пруссы. Он жил в IV веке во времена императора Юлиана Отступника, который был гонителем христиан. Тимофей обратил в веру многих язычников. Его бросили в темницу, но тот продолжал проповеди там. За это был казнён, его мощи впоследствии были перенесены в Константинополь.

В народе 23 июня отмечали Тимофеев день, а также День знамения или День призраков. Считалось, что в эту дату людей посещают души умерших родных и знакомых, которые не могут найти упокоения. Чтобы не встречаться с ними, на Тимофеев день вешали дома обереги, собирались большими компаниями, чтобы отпугнуть духов. Поэтому было принято накрывать в этот день богатый стол, звать гостей. Нельзя было смотреться в зеркала или открывать окна, чтобы души не выглянули или чтобы не залетели.

Приметы на Тимофеев день

Радуга в небе в Тимофеев день — урожай будет плохим.

День выдался засушливым — жди беду.

Пауки попрятались — погода переменится.

Курица хвостом машет — будет дождь.

Авторы Вадим Андреев