День молодёжи России, "Алые паруса", Праздник чувств: Какие приметы и праздники 24 июня Сегодняшний день, 24 июня 2023 года, если судить по праздникам, молодёжный и устремлённый в будущее. Сегодня мы всей страной чествуем новое поколение, а в Северной столице проходит красочное шоу для выпускников. Также это день тех, кто стремится познавать новое. 23 июня, 21:01 24 июня 2023 года в России отмечается День молодёжи. Фото © Freepik

День молодёжи России

Сегодня, 24 июня 2023 года, в России отмечают замечательный праздник — День молодёжи. Он посвящён тем, от кого зависит будущее страны, мира и планеты в целом. Вот несколько фактов об этом дне: Впервые был отмечен в 1958 году.

В этом году учреждён официально указом президента РФ.

Отмечается в последнюю субботу июня.

В этом году выпадает на 24 июня.

В этот день по всей стране проводятся масштабные молодёжные акции.

Неслучайно День молодёжи ещё при СССР отмечался именно в конце июня. К этому времени учебный год закончен, большинство экзаменов сданы, почему бы и не отдохнуть.

Россия переняла советскую традицию. День молодёжи в нашей стране отмечается активно. Например, в этом году в День молодёжи по всей стране пройдут различные мероприятия. Впервые в истории праздник отметят на борту самолёта, в тематическом поезде, на станции метро и на палубе теплохода. В спецпроектах будут участвовать выдающиеся молодые профессионалы в различных отраслях. Федеральные мероприятия Дня молодёжи 2023 года пройдут в 15 регионах страны.

Праздник выпускников "Алые Паруса"

24 июня 2024 года пройдёт праздник выпускников "Алые паруса". Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Сегодня, 24 июня 2023 года, ещё один молодёжный праздник в России — день выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Сначала кратко о нём: Первый праздник выпускников "Алые паруса" состоялся в 1968 году.

Инициатором был городской Дворец пионеров Ленинграда.

Праздник назван в честь произведения Александра Грина.

После длительной паузы праздник возродили в 2005 году.

Каждый год дата назначается отдельно.

Теперь это яркое, зрелищное мультимедийное шоу.

Кульминацией праздника каждый раз становится проход "корабля мечты" с алыми парусами. В его роли побывали уже семь судов, в том числе парусник Tre Kronor Stockholm, то есть "Три короны". А с 2019 года главным судном "Алых парусов" стал бриг "Россия". Традиционно мероприятие делится на две части: шоу с проходом корабля под залпы фейерверков и концерт на Дворцовой площади. Попасть на концерт главного выпускного в Санкт-Петербурге можно только по пригласительным билетам. Их выдают учителям и выпускникам Петербурга. А вот понаблюдать за проходом брига с алыми парусами можно и из других частей города.

День изобретателя и рационализатора в России

24 июня отмечается День изобретателя и рационализатора в России. Фото © Freepik

В субботу, 24 июня 2023 года, в России также отмечается праздник новаторов – День изобретателя и рационализатора. Его корни также уходят в СССР: Праздник получил официальный статус в Советском Союзе в 1979 году.

Россия переняла эту традицию.

Отмечается в последнюю субботу июня.

В этом году выпадает на 24 июня.

Торжественные мероприятия проходят в Роспатенте и Федеральном институте промышленной собственности.

Именно российским изобретателям принадлежит авторство многих технических средств, изменивших историю всего человечества. Например, это телевидение, телеграф, радиоприёмник, паровая заводская машина, лампа накаливания, электротелеграф. Многие знают имена Александра Лодыгина, Александра Попова, Ивана Ползунова, Павла Шиллинга и, конечно, Павла Яблочкова, который первым получил патент на изобретение электролампы.

Сейчас роль изобретателей по-прежнему высока. Особенно в условиях санкций, когда Россию пытаются отключить от целого ряда технологий. Кстати, недавно в Госдуме предложили хорошо платить за изобретения, чтобы мотивировать новаторов.

День Чувашской Республики

24 июня 2023 года отмечается День Чувашской Республики. Фото © chgtrk.ru

Сегодня, 24 июня 2023 года, большой праздник в одном из регионов России — Чувашской Республике. Рассказываем об этом событии: Главный государственный праздник Чувашии.

Отмечается 24 июня с 1995 года.

Тогда был официально установлен в честь 75-й годовщины Чувашской автономной области.

В республике отмечается масштабно.

В этот день в городах и сёлах Чувашии проводятся различные организованные культурные мероприятия и массовые народные гуляния. Туда приезжают делегации из других регионов, в этом году — из тридцати.

Главное деловое событие — Чебоксарский экономический форум "Курс на устойчивое развитие" — проходит в Ледовом дворце "Чебоксары-арена". Также состоятся Всечувашский Акатуй, финал республиканского конкурса "Я — женщина", концерты. Для жителей республики подготовили 25 крупных акций и событий республиканского и всероссийского уровня с участием более тысячи гостей. И это не все события. Поздравляем жителей Чувашии с Днём республики!

Праздник чувств

24 июня отмечается Праздник чувств. Фото © Freepik / lookstudio

Праздник чувств (Senses Day) тоже отмечается 24 июня 2023 года. Этот необычный праздник пришёл из США. Вот всё, что о нём известно: Неофициальный международный праздник.

Отмечается ежегодно 24 июня, дата не сдвигается.

Предлагается в этот день особо ценить то, что нам дарованы пять чувств.

Это ещё один праздник, придуманный семьёй Рой — Томом и Рут. Накануне, 23 июня, мы рассказывали про другую их идею — отмечать День без обид. У этой супружеской пары около 80 защищённых авторским правом очень жизненных праздников.

Под чувствами в данном случае подразумеваются не эмоциональные проявления, а наша способность ощущать окружающий мир. У нас есть пять чувств: слух, обоняние, вкус, осязание, зрение. Поговаривают, что у некоторых бывает и "шестое чувство", но это не точно. И вот как раз, согласно задумке, Праздник чувств должен быть потрачен на то, чтобы испытать сегодня все пять чувств человека, насколько это возможно, чтобы достичь такого состояния, при котором проявилось бы то самое "шестое чувство".

Именинники 24 июня

Сегодня, 24 июня 2023 года, именинниками являются обладатели следующих имён, теперь уже довольно редких: Православные: Варнава

Варфоломей

Ефрем. Католические: Данута

Иоанн. Лайф поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов!

Приметы 24 июня

24 июня — Варнава Земляничник. Фото © Агентство "Москва"

Варнава Земляничник

Православные 24 июня чтут память апостола от семидесяти Варнавы. При рождении он был назван Иосифом. В Иерусалиме постигал слово Божье вместе с Савлом — будущим апостолом Павлом. Согласно преданию, когда в Иерусалим пришёл Иисус, Иосиф последовал за ним, стал одним из 70 учеников и получил новое имя — Варнава, которое означает "сын утешения". Всю жизнь он проповедовал в разных городах и странах, пока в 76-летнем возрасте его не забили камнями.

В народе же этот день называли Варнава-земляничник — из-за созревающей к этому времени ягоды. В эту дату отправлялись на сбор её урожая. Считалось, что на Варнаву-земляничника нельзя начинать ничего нового, так как дела не сложатся. А ещё не принято было менять внешность, стричься. Боялись, что уйдёт красота. Для чего этот день подходил, так это для времяпрепровождения в семье, примирения и прощения.

Приметы на Варнаву-земляничника

Звёзды с зелёным оттенком — к жаре.

Капельки сока на кленовых листьях — к дождю.

Духота утром — к ненастью.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев и чистятся — будет дождь.

Тёплая ночь — к богатому урожаю.

Авторы Вадим Андреев