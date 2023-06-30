Международный день соцсетей, День астероида, день Мануйло и Савелия: Какие праздники и приметы 30 июня Сегодня, 30 июня 2023 года, один из международных праздников напоминает нам, что человечеству следует сплотиться, чтобы не повторить судьбу динозавров. Есть сегодня и другое событие, объединяющее весь мир, — "профессиональный" день любого пользователя соцсетей. 29 июня, 21:01 Freepik / Freepic.diller

Международный день астероида

30 июня отмечается Международный день астероида. Фото © Shutterstock

Сегодня, 30 июня 2023 года, в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день астероида. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 30 июня.

Дата не переносится.

Международный официальный праздник.

Не является выходным, если не выпадает на нерабочий день.

Учреждён Генассамблеей ООН в 2016 году.

Инициатор — Ассоциация исследователей космоса.

Задуман как один из поводов больше рассказывать людям об астероидах.

Этот праздник, как и многое, связанное с космосом, имеет российские корни. Дело в том, что именно в эту дату, 30 июня, в 1908 году упал Тунгусский метеорит. Массивное небесное тело пролетело над Восточной Сибирью, повалило лес на огромной площади и бесследно исчезло. Это падение метеорита стало крупнейшим из тех, которые мог наблюдать человек. Примечательно, что второе место также за нашей страной. Его занимает Челябинский метеорит, упавший в 2013 году.

Учреждая данный праздник, в ООН отмечали, что делают это "в целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами". Инициаторы Международного дня астероидов призвали правительства и частные организации объединяться, чтобы усиливать поиски потенциально опасных для Земли космических тел. По их мнению, за десять лет нужно довести до 100 тысяч количество известных астероидов. Если будет обнаружен хоть один, способный стереть человечество с лица земли, как динозавров, нам придётся найти метод, как его уничтожить или изменить его путь.

Всемирный день социальных сетей

30 июня отмечается Международный день социальных сетей. Фото © Freepik / Freepic.diller

Ещё один праздник, который отмечается в России и за рубежом 30 июня, — это Всемирный день социальных сетей. Рассказываем об этом событии: Праздник международный, неофициальный.

Отмечается ежегодно 30 июня.

Дата не смещается.

Не является поводом для нерабочего дня.

Придуман в 2010 году порталом Mashable.

Призван обратить всеобщее внимание на важную роль соцсетей в нашей жизни.

Отмечать Всемирный день соцсетей можно несколькими способами. Например, написать пост про то, как они повлияли на вашу жизнь, что изменили. Ещё одна идея — запустить в соцсетях конкурс, посвящённый их роли в современном обществе. Так, можно призвать делиться информацией об успехах и достижениях в хобби, бизнесе, на работе.

Интересно, что бум соцсетей начался примерно в 2003–2004 годах, но первые их "ростки" появились куда раньше. Например, в 1995 году стал набирать популярность американский портал Classmates.com. Сама же идея соцсетей вообще очень давняя. Ещё русский писатель Владимир Одоевский упоминал нечто подобное в своём футуристическом романе "4338 год", написанном в 1835 году. Там говорилось о "домашних газетах", издающихся "во многих домах, особенно между теми, которые имеют большие знакомства".

День экономиста

30 июня в мире отмечают свой профессиональный праздник экономисты, но в России делают это по старой памяти: официально он с 2015 года празднуется 11 ноября. Тем не менее многие поздравляют представителей этой профессии ещё и в этот день. Традиция праздновать День экономиста 30 июня уходит к далёкому 1917 году — году создания Народного комиссариата финансов.

Экономист — это специалист экономической науки. Его работа заключается в планировании, анализе и прогнозировании деятельности в организации. Он может занимать должность финансиста, бухгалтера, налогового специалиста, аналитика.

Главной целью Дня экономиста является подчёркивание важной роли экономики в развитии государства.

Международный день парламентаризма

30 июня отмечается Международный день парламентаризма. Фото © duma.gov.ru

В сегодняшнюю дату, 30 июня 2023 года, в России и других странах отмечается ещё один интернациональный праздник — Международный день парламентаризма: Отмечается ежегодно 30 июня, дата не переносится.

Официальный международный праздник.

Учреждён Генассамблеей ООН в 2018 году.

Инициатор — Межпарламентская ассамблея СНГ.

Нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной.

Цель памятного дня — подчеркнуть важность парламентов в политической жизни мира.

Дата для Международного дня парламентаризма была выбрана неслучайно. Дело в том, что именно в этот день в 1889 году в Париже состоялась первая международная конференция Межпарламентского союза. Сейчас это крупнейшее и старейшее объединение парламентариев в мире.

Нужно отметить, что в десятках стран есть и свой национальный день парламентаризма, среди них и Россия. В нашей стране свой профессиональный праздник парламентарии всех уровней — как федерального, так и регионального, муниципального — отмечают 27 июня. Это не мешает поздравить их и сегодня с Международным днём парламентаризма.

День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России

30 июня отмечается День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Ещё сегодня, 30 июня 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции. Вот несколько фактов о нём: Официальный профессиональный праздник.

Отмечается ежегодно 30 июня, дата не переносится.

Не является нерабочим, если не выпадает на выходной день.

Учреждён в 2008 году приказом Федеральной службы исполнения наказаний.

Установлен для "повышения престижа службы в подразделениях охраны, сохранения сложившихся традиций".

В этот день сотрудников службы охраны УИС поздравляют в коллективах и награждают отличившихся.

Служба охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) — это одна из составляющих Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), причём самая многочисленная. Задачи у её сотрудников непростые: охрана исправительных и воспитательных колоний, следственных изоляторов, производств, на которых работают осуждённые. И это далеко не полный список. Также именно работники службы охраны УИС конвоируют осуждённых. Единый профессиональный праздник все сотрудники ФСИН отмечают в другую дату — 12 марта.

Именинники 30 июня

30 июня — день именин у певицы Пелагеи (Пелагея Телегина). Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 30 июня, именинниками являются обладатели следующих замечательных имён: Православные: Аверкий.

Измаил.

Кирилл.

Максим.

Мануил.

Пелагея.

Савелий. Католические: Люцина.

Эмилия.

Дамели.

Приметы 30 июня

День Мануйло и Савелия

Сегодня, 30 июня, по народному календарю в России отмечается такой праздник, как день Мануйло и Савелия. Дело в том, что Православная церковь в эту дату чтит память братьев-мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Родом они были из богатой персидской семьи. Отец был язычником, а мать — христианкой, за ней и последовали сыновья. Повзрослев, они стали военными, были отправлены для переговоров к императору Юлиану. Отказавшись там принять участие в жертвоприношении, подверглись пыткам и казни.

Народные верования, связанные с этим днём, имели мало отношения к тем событиям. Например, считалось, что в день Мануйло и Савелия нельзя давать в долг, иначе в дом придёт бедность. А ещё, согласно поверьям, вечером нельзя оставаться одному, чтобы не стать лёгкой жертвой злых духов. Также считалось, что в этот день нельзя впускать во двор чужую белую корову: якобы она тоже принесёт с собой злого духа.

Приметы на день Мануйло и Савелия

Ливень — зима будет снежной.

Гроза — урожай будет богатым.

В небе красный месяц — быть дождю.

Авторы Вадим Андреев