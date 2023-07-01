День ветеранов боевых действий, День Достоевского, Ярилин день: Какие праздники и приметы 1 июля Сегодня, 1 июля 2023 года, в России несколько сугубо отечественных праздников. Так, мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Отчизну в разных вооружённых конфликтах, чествуем мастеров, которые возвращают нам уже, казалось бы, утерянные произведения искусства. 30 июня, 21:01 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

День ветеранов боевых действий

Сегодня, 1 июля, в России отмечается неофициальный праздник — День ветеранов боевых действий. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 1 июля, дата не переносится.

Праздник сугубо российский, неофициальный.

Инициаторы — группа ветеранов вооружённых конфликтов.

Празднуется с 2009 года.

В этот день ветераны проводят встречи, возлагают цветы к мемориалам.

Несмотря на то что День ветеранов боевых действий — праздник в России неофициальный, появившись 14 лет назад, он уже стал широко признанным. Так, общественное объединение "Ветераны России" проводит в эту дату акции у мемориалов во всех регионах нашей страны. Это праздник и день памяти всех, кто воевал за нашу страну в войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины.

С 2009 года, когда группа активистов направила в правительство предложение отмечать 1 июля День ветеранов боевых действий, такие идеи озвучивались не раз. Вот и на днях эту тему вновь подняли в Госдуме. Пусть этот памятный день пока неофициальный, а если среди ваших близких или знакомых есть ветераны боевых действий, обязательно поздравьте их сегодня.

День реставратора

1 июля в России отмечается День реставратора. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Сегодня, 1 июля 2023 года, в России также отмечается профессиональный праздник — День реставратора. Вот что о нём известно: Отмечается ежегодно 1 июля, дата не смещается.

Праздник профессиональный, официальный частично.

В 2008 году установлен в качестве памятной даты в Санкт-Петербурге.

В этот день реставраторы проводят встречи, отличившимся вручают награды.

Этот праздник в России имеет глубокие корни. Недаром в Северной столице День реставратора отмечается официально. Дело в том, что именно в Санкт-Петербурге праздник и появился. Вскоре после Победы в Великой Отечественной войне, 1 июля 1945 года, была организована Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская Управления по делам архитектуры Ленгорисполкома. Она положила начало прославленной Ленинградской школе реставрации.

В этот день Правительство Санкт‑Петербурга ежегодно отмечает архитекторов, художников, скульпторов, позолотчиков и других представителей профессии. Неофициально этот день стал профессиональным праздником всех реставраторов России. Сегодня мы чествуем их!

Международный день кооперативов

1 июля 2023 года отмечается Международный день кооперативов. Фото © Freepik / pressfoto

В субботу, 1 июля, в России и других странах отмечается ещё один праздник — Международный день кооперативов. Рассказываем о нём: Отмечается ежегодно в первую субботу июля.

В 2023 году выпадает на 1 июля.

Учреждён Генассамблеей ООН в 1992 году.

Имеет 100-летнюю историю.

Цель праздника — повышение осведомлённости о кооперативах.

В этот день проводятся встречи и акции, посвящённые кооперативам.

На самом деле у Международного дня кооперативов вековая история. Прежде чем перейти под эгиду ООН, этот праздник отмечался Международным кооперативным альянсом с 1923 года. А история самих кооперативов ещё богаче. По данным ООН, первый кооператив был создан в шотландском городе Фенвик. Там 14 марта 1761 года ткачи начали торговать со скидкой овсяной мукой и так возникло Общество ткачей Фенвика.

Говоря простым языком, кооператив — это сообщество людей, которые объединяются ради общей цели. Например, они хотят общими усилиями построить многоквартирный дом, управлять гаражами или скинуться деньгами в общую кассу, чтобы потом из неё выдавать кредиты и зарабатывать на этом. В кооперативе может быть и несколько членов, и много тысяч. По данным ООН, кооперативы обеспечивают работой почти 300 млн человек по всему миру, поэтому они так важны для мировой экономики.

День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства

1 июля 2023 года отмечается День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. Фото © ТАСС / Александр Гармаев

Сегодня, 1 июля 2023 года, ещё отмечается День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. Поясняем, что это за праздник: Отмечается в Бурятии ежегодно 1 июля.

Дата не смещается.

С 2017 года законом Бурятии установлен республиканским памятным днём.

Отмечается в регионе праздничными мероприятиями и акциями.

За точку отсчёта добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства принята дата основания Иркутского острога в 1661 году. Впрочем, процесс этого вхождения был сложным и длительным, поэтому споры о датах ещё ведутся. В 2011 году в республике с размахом отмечалось 350-летие добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства, а два года назад, в 2021 году, — 360-летие.

Бурятия расположена в Восточной Сибири. Её административный центр — город Улан-Удэ. Интересно, что он ближе к Тихому океану (3500 км), чем к Москве (5519 км). Республика Бурятия образована в 1923 году. Большую часть населения составляют русские и буряты. Проживают там и представители коренных малочисленных народов: эвенки, сойоты. На Бурятию приходится большая часть (около 60% береговой линии) озера Байкал — самого глубокого пресноводного озера в мире. Сегодня мы поздравляем жителей региона с праздником!

День Достоевского

1 июля 2023 года в Петербурге отмечается День Достоевского. Фото © VK / dostoevskyday

Сегодня, 1 июля 2023 года, в России отмечается ещё один праздник, наряду с Днём реставратора, изначально появившийся в Санкт-Петербурге. Предлагаем несколько интересных фактов о нём: Это неофициальный петербургский праздник.

Отмечается ежегодно с 2010 года.

Празднуется в первую субботу июля.

В 2023 году выпадает на 1 июля.

Участие принимают музеи, театры и библиотеки города.

Праздновать День Достоевского именно в июле решили, так как в этом месяце начинаются события в романе "Преступление и наказание". В первую субботу месяца улица Достоевского становится пешеходной, а у дома всемирно известного писателя устанавливают подиум, на котором представляют спектакли актёры местных театров. А ещё в этот день проводят экскурсии по Петербургу Достоевского, раздают карты с маршрутами его героев.

В этом году программа Дня Достоевского в Санкт-Петербурге традиционно богатая. Например, можно будет посетить пешеходный квест, экскурсионную программу, спектакль-сериал, мастер-класс по "Литературному кубизму" Достоевского и так далее. Если будете в этот день в Северной столице, обязательно загляните на праздник.

Именинники 1 июля

1 июля — День именин у заслуженного артиста России Романа Мадянова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

1 июля 2023 года именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Василий

Виктор

Леонтий

Никанор

Сергей

Платон

Роман

Варул

Закхей

Алфей

Николай. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 1 июля

Ярилин день

1 июля отмечается Ярилин день. Фото ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В сегодняшнюю дату, 1 июля 2023 года, отмечался такой народный праздник, как Ярилин день. Его ещё называли "макушкой лета". А посвящён он был Яриле — славянскому божеству плодородия. Считалось, что в этот день солнце приостанавливает ход по небу, чтобы как следует прогреть землю.

На Ярилин день было принято устраивать празднества, хороводы, ярмарки, где молодёжь могла бы показать ловкость и силу. А ещё в эту дату было принято делать запасы. Траву косили, чтобы затем высушить и набить ею подушки и матрасы. А ещё собирали душистые травы для заваривания чая. Считалось, собранные в Ярилин день, они затем избавляют от недугов.

Были также две забавные традиции. Первая — купаться в росе, чтобы запастись силой и здоровьем на весь год. А вторая — легонько бить детей и домашних животных вербовыми прутиками, чтобы чада и питомцы хорошо росли.

Приметы на Ярилин день

Утренний туман низко стелется — погода будет хорошей.

Ветер завихряется — тоже к погожим дням.

На нижнюю часть месяца будто можно повесить ведро — к засухе.

Авторы Вадим Андреев