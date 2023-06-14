Гостям ПМЭФ предложили погадать по книге

Дом книги удивил необычным стендом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Гостям "русского Давоса" предложили погадать по книге. Правила всем известны с детства: человек выбирает книгу, страницу, номер и расположение строки, а специальный терминал покажет, что ему выпало на грядущий день.

Как сообщает телеканал Санкт-Петербург, легендарный Дом книги на Невском проспекте возобновил работу в ноябре прошлого года после долгого ремонта. Центром книжной жизни города Дом книги стал в 1919 году и с тех пор сохраняет это звание. Магазин не закрывался даже в годы блокады. Для многих ленинградских детей знакомство с книгами начиналось именно здесь.