Гостям ПМЭФ предложили погадать по книге
Дом книги удивил необычным стендом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Гостям "русского Давоса" предложили погадать по книге. Правила всем известны с детства: человек выбирает книгу, страницу, номер и расположение строки, а специальный терминал покажет, что ему выпало на грядущий день.
Гостям ПМЭФ предложили погадать по книге. Видео © Телеканал Санкт-Петербург
Как сообщает телеканал Санкт-Петербург, легендарный Дом книги на Невском проспекте возобновил работу в ноябре прошлого года после долгого ремонта. Центром книжной жизни города Дом книги стал в 1919 году и с тех пор сохраняет это звание. Магазин не закрывался даже в годы блокады. Для многих ленинградских детей знакомство с книгами начиналось именно здесь.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум стартовал сегодня и продлится до 17 июня. Программа мероприятия состоит из пяти тематических блоков, а главная тема звучит как: "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Лайф уже начал знакомство со стендами компаний и ведомств. Участие в форуме примет свыше 17 тысяч человек из 130 стран. Также на пленарной сессии ПМЭФ ожидается выступление президента России Владимира Путина.