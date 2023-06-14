В киберфизической берлоге на ПМЭФ школьников обучают программированию

По словам представителя стенда Вероники Трусовой, это кружок НТИ, нацеленный на то, чтобы приобщить к изучению программирования как можно больше школьников. Причём делается это с помощью игры, в которой нужно спасти виртуальную пасеку с помощью программируемых роботов. На сегодняшний день игра находится на этапе бета-тестирования.