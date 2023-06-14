В киберфизической берлоге на ПМЭФ школьников обучают программированию
Среди огромного множества стендов, расположенных на Петербургском международном экономическом форуме, немало обучающих. Например, о киберфизической берлоге рассказала газета "Петербургский дневник".
Киберфизическая берлога на ПМЭФ. Видео © "Петербургский дневник" / Анастасия Бирюкова
По словам представителя стенда Вероники Трусовой, это кружок НТИ, нацеленный на то, чтобы приобщить к изучению программирования как можно больше школьников. Причём делается это с помощью игры, в которой нужно спасти виртуальную пасеку с помощью программируемых роботов. На сегодняшний день игра находится на этапе бета-тестирования.
Как уже рассказывал Лайф, Петербургский международный экономический форум продлится до 17 июня. Программа мероприятия состоит из пяти тематических блоков, а главная тема звучит так: "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Сегодня наш корреспондент уже побывал на многих стендах, показал новую Lada X-Cross 5, попробовал кофе с олениной, золотые слитки и мороженое от Метроробота, а также узнал, чем угощают участников ПМЭФ на обед.
ТАСС / Терещенко Михаил