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14 июня, 11:28

В киберфизической берлоге на ПМЭФ школьников обучают программированию

Среди огромного множества стендов, расположенных на Петербургском международном экономическом форуме, немало обучающих. Например, о киберфизической берлоге рассказала газета "Петербургский дневник".

Киберфизическая берлога на ПМЭФ. Видео © "Петербургский дневник" / Анастасия Бирюкова

По словам представителя стенда Вероники Трусовой, это кружок НТИ, нацеленный на то, чтобы приобщить к изучению программирования как можно больше школьников. Причём делается это с помощью игры, в которой нужно спасти виртуальную пасеку с помощью программируемых роботов. На сегодняшний день игра находится на этапе бета-тестирования.

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Как уже рассказывал Лайф, Петербургский международный экономический форум продлится до 17 июня. Программа мероприятия состоит из пяти тематических блоков, а главная тема звучит так: "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Сегодня наш корреспондент уже побывал на многих стендах, показал новую Lada X-Cross 5, попробовал кофе с олениной, золотые слитки и мороженое от Метроробота, а также узнал, чем угощают участников ПМЭФ на обед.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Николь Вербер
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