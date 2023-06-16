Спикер парламента Петербурга Бельский: ПМЭФ остался на том же высоком уровне
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) по-прежнему является крупнейшим событием вопреки прогнозам скептиков. Об этом рассказал спикер Заксобрания города Александр Бельский, отметив, что событие посетили 17 тысяч человек из 130 стран.
"Форум действительно остался на том же уровне высоком, на котором он всегда проводился. Мы видим, что достаточно большое количество гостей приехало. Да, мы видим, что немножко сменился вектор. В основном раньше это были партнёры с Запада, сейчас это больше Африка, Восток, Южная Америка. Другая часть мира тоже живёт, просто мы интегрируемся туда, поэтому для нас очень много всего нового", — пояснил политик в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
Бельский также рассказал, что в первый день саммита презентовали сценарии и перспективы развития России на международном уровне в ближайшие годы. Также парламентарий отметил, что вся деловая программа состоит из тематических блоков: мировая и российская экономика, повышение качества жизни населения, а также рынок труда.
Лайф напоминает, что ПМЭФ проходит в Петербурге с 14 по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Основная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ. Сессия запланирована 16 июня. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже анонсировал большое выступление главы государства.