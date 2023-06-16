Спикер парламента Петербурга Бельский: ПМЭФ остался на том же высоком уровне

"Форум действительно остался на том же уровне высоком, на котором он всегда проводился. Мы видим, что достаточно большое количество гостей приехало. Да, мы видим, что немножко сменился вектор. В основном раньше это были партнёры с Запада, сейчас это больше Африка, Восток, Южная Америка. Другая часть мира тоже живёт, просто мы интегрируемся туда, поэтому для нас очень много всего нового", — пояснил политик в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".