В Кремле раскрыли детали международного присутствия на ПМЭФ

Широкое международное представительство "вносит живой ключ" в происходящее на ПМЭФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в этом году на форуме много иностранных гостей, главные из которых — большая делегация из ОАЭ.

"Главный гость в этом году — это ОАЭ. Весьма внушительная делегация прибыла и принимает участие. Члены правительства, министры — с ними очень много контактов у бизнеса нашего и у членов правительства... В целом ещё представители из 15–16 стран принимают участие, что вносит живой ключ во всё происходящее", — сказал он в эфире Первого канала.