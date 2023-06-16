В Кремле раскрыли детали международного присутствия на ПМЭФ
Песков: Участие иностранных делегаций в ПМЭФ вносит в него живой ключ
Широкое международное представительство "вносит живой ключ" в происходящее на ПМЭФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в этом году на форуме много иностранных гостей, главные из которых — большая делегация из ОАЭ.
"Главный гость в этом году — это ОАЭ. Весьма внушительная делегация прибыла и принимает участие. Члены правительства, министры — с ними очень много контактов у бизнеса нашего и у членов правительства... В целом ещё представители из 15–16 стран принимают участие, что вносит живой ключ во всё происходящее", — сказал он в эфире Первого канала.
Представитель Кремля отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с другими странами, в том числе и ОАЭ. Причём это желание взаимно, "пустот здесь быть не может".
Напомним, что ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В программе форума пять тематических блоков, основным из которых является "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Выступление президента России Владимира Путина запланировано на пленарной сессии 16 июня. По словам Дмитрия Пескова, оно будет объёмным.
ТАСС / Сергей Бобылев