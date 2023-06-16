Путин не планирует встречаться с представителями международного бизнеса в этом году
Шохин: Встреча Путина и крупного бизнеса на ПМЭФ в этом году не планируется
Встреча президента России Владимира Путина и глав крупных компаний на ПМЭФ в этом году не планируется, заявил в беседе с ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Он отметил, что, по всей видимости, это связано с нежеланием первых лиц крупнейших международных компаний лично принимать участие в подобных мероприятиях: даже те, кто остался в России, не хотят попадать "под радары своих контролирующих органов".
Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В программе форума пять тематических блоков, основным из которых является "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Сегодня, 16 июня, на пленарной сессии мероприятия выступит Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрий Пескова, речь президента будет объёмной. Он отметил, что в этому году на форуме наблюдается широкое международное присутствие.
Михаил Метцель / POOL / ТАСС