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16 июня, 07:01

Путин не планирует встречаться с представителями международного бизнеса в этом году

Шохин: Встреча Путина и крупного бизнеса на ПМЭФ в этом году не планируется

Встреча президента России Владимира Путина и глав крупных компаний на ПМЭФ в этом году не планируется, заявил в беседе с ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он отметил, что, по всей видимости, это связано с нежеланием первых лиц крупнейших международных компаний лично принимать участие в подобных мероприятиях: даже те, кто остался в России, не хотят попадать "под радары своих контролирующих органов".

Путин проведёт переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном на полях ПМЭФ

Путин проведёт переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном на полях ПМЭФ

Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В программе форума пять тематических блоков, основным из которых является "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Сегодня, 16 июня, на пленарной сессии мероприятия выступит Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрий Пескова, речь президента будет объёмной. Он отметил, что в этому году на форуме наблюдается широкое международное присутствие.

Обложка ©

Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Матвей Константинов
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