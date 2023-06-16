Путин не планирует встречаться с представителями международного бизнеса в этом году

Встреча президента России Владимира Путина и глав крупных компаний на ПМЭФ в этом году не планируется, заявил в беседе с ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он отметил, что, по всей видимости, это связано с нежеланием первых лиц крупнейших международных компаний лично принимать участие в подобных мероприятиях: даже те, кто остался в России, не хотят попадать "под радары своих контролирующих органов".